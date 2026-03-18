El BCE analiza "con mucha atención" las turbulencias relacionadas con los fondos de crédito privado

El Banco Central Europeo (BCE) está analizando "con mucha atención" las potenciales turbulencias relacionadas con los problemas vinculados con fondos de crédito privado, después de las limitaciones de reembolsos en fondos de firmas como Blue Owl, Cliffwater, BlackRock o Morgan Stanley, según ha apuntado Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión de la institución.

En su primera comparecencia del año ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la alemana ha señalado que, si bien los bancos han mantenido en gran medida sus cuotas de mercado, en algunas áreas la actividad se ha desplazado fuera del sector bancario hacia intermediarios financieros no bancarios, aunque ha advertido de que, al mismo tiempo, los bancos han mantenido una fuerte vinculación con la intermediación financiera no bancaria y los mercados privados.

"Con frecuencia existen relaciones crediticias entre los bancos y las entidades no bancarias. Por eso, hemos estado muy atentos para comprender cuáles son estos vínculos, cómo podrían los riesgos repercutir en el sector bancario y cuáles son las exposiciones de los bancos", ha explicado Buch.

En cuanto a los episodios recientes, Buch ha destacado lo cambiante de la situación actual, así como la relación entre el crédito privado y la IA, limitándose a subrayar que el BCE sigue muy de cerca los acontecimientos para asegurarse de no pasar por alto ninguna vulnerabilidad.

En este sentido, la jefa de supervisión del BCE ha insistido en que no se trata de que los bancos no deban tener ninguna exposición, sino de que deben supervisarla y contar con buenos sistemas de gestión de riesgos, apuntando que existe un buen diálogo con los bancos sobre este tema.

"Hemos observado mejoras, pero desde la perspectiva de un supervisor, siempre se encuentran aspectos que se pueden mejorar", ha añadido.

A este respecto, la alemana ha advertido de que no siempre existe suficiente transparencia sobre los mercados privados y sus vínculos con los bancos, por lo que, desde hace tiempo, el BCE viene defendiendo la necesidad de mayor transparencia y, quizás, de una mayor presentación de informes por parte de los intermediarios financieros no bancarios.