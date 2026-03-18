EAU intercepta trece misiles y 27 drones y denuncia más de 2.000 ataques de Irán desde el inicio de la guerra

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este miércoles la interceptación de trece misiles balísticos y 27 drones, aunque ha elevado a más de 2.000 los ataques lanzados por Irán desde el inicio de la guerra.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos han interceptado 327 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.699 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí.

EAU se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

En este sentido, el balance de muertos por los ataques incluye dos militares de las Fuerzas Armadas emiratíes, además de seis civiles, de nacionalidades paquistaní, nepalí, bangladeshí y palestina. Además, los ataques iraníes han dejado un total de 158 heridos de distinta consideración.

Emiratos "permanece plenamente preparado y listo para hacer frente a cualquier amenaza", ha indicado el Ministerio de Defensa, que ha afirmado que "responderá con firmeza a cualquier intento de socavar la seguridad del Estado".