Bustinduy vuelve a descartarse como candidato a las próximas elecciones generales

El malestar de un sector crítico de Izquierda Unida (IU) ante las declaraciones del coordinador federal, Antonio Maíllo, que propuso adelantar la designación de un candidato para las futuras elecciones generales, ha añadido nuevas tensiones en el proceso de definición del liderazgo y la estrategia electoral en el espacio de Sumar. Según detalló Europa Press, miembros de ese sector han calificado de inoportuna la solicitud de Maíllo porque, a su juicio, orienta la atención hacia los debates internos y genera la percepción de que la izquierda alternativa permanece concentrada en discusiones sobre posibles aspirantes, en lugar de centrarse en la unidad y los objetivos comunes.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, reafirmó públicamente que no será candidato a la presidencia del Gobierno en los próximos comicios. Tal como reportó Europa Press, Bustinduy aclaró frente a los medios en el Congreso que ningún partido de Sumar le ha ofrecido formalmente liderar la coalición y reiteró que no aspira a esa función. “Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos”, expresó Bustinduy, según consignó Europa Press.

Bustinduy sostuvo que su contribución se enfocará en consolidar la izquierda y contribuir en los ámbitos en los que pueda aportar, pero descartó tajantemente cualquier aspiración personal a encabezar la candidatura: “No creo que ese sea el papel que yo deba asumir”, declaró, según publicó Europa Press. Su nombre, no obstante, figuró en las conversaciones internas del espacio como uno de los nombres con más peso y valoración por su gestión ministerial y su papel político al frente de Derechos Sociales, aunque siempre subsistió como obstáculo su limitado reconocimiento a nivel nacional y su disposición a mantenerse al margen de las dinámicas internas partidistas.

Por su parte, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, desestimó cualquier preocupación sobre el vacío de liderazgo en Sumar. García declaró tajantemente ante las preguntas de los medios sobre este asunto: “No, en absoluto”. Ella misma dejó en claro que sus principales prioridades se centran en la gestión de la sanidad pública y en su labor en la Comunidad de Madrid. Ya en febrero, tras la renuncia de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia, García había adelantado que no aspiraba a liderar el espacio y reafirmó su compromiso con los retos que enfrenta desde su actual posición.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, explicó según recogió Europa Press, que ahora mismo los partidos reunidos en Sumar están centrados en un proceso de reflexión colectiva sobre los liderazgos y recalcó que “no le están pidiendo nada a nadie”. Santiago sostuvo que “Es un gran candidato como tantos otros y otras” refiriéndose a Bustinduy, aunque aseguró que no se le ha realizado propuesta formal. Agregó, según detalló el medio, que el objetivo es perfilar el relevo de Yolanda Díaz antes del mes de mayo.

Desde el grupo plurinacional en el Congreso, la portavoz Verónica Martínez Barbero subrayó que la prioridad actual es fortalecer la unidad de las fuerzas progresistas, confiando en que llegado el momento contarán con la persona adecuada para encabezar la candidatura. Según ella, el rumbo definido previamente sigue vigente, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Fuentes de Sumar, Comuns, Más Madrid e IU consultadas por Europa Press ratificaron su respeto por la figura de Bustinduy, valorando su trayectoria y gestión, aunque insisten en que no han realizado ninguna petición de candidatura ni a él ni a ninguna otra persona. Estas fuentes destacaron que el proceso de selección de candidato se abordará en el momento oportuno y se comunicará directamente cuando se determine quiénes serán los referentes electorales más idóneos para el proyecto.

Europa Press también señaló que distintos sectores dentro de la coalición esperan que la deliberación en torno al liderazgo se resuelva conforme el espacio consolide internamente su alianza y defina posteriormente sus marcas y nombres propios para los comicios. Otras voces dentro de la misma coalición reclaman calma y cautela antes de dar pasos en la definición de candidaturas, subrayando la necesidad de fortalecer primero la cohesión de la plataforma y su proyecto político.

En este contexto, fuentes de Sumar han manifestado a Europa Press que comprenden la inquietud de algunos actores internos respecto a la definición de listas electorales y consideran que es vital avanzar en ese ámbito. Reafirmaron que el criterio es ampliar la participación y “ensanchar” el proyecto, según remarcaron dichas fuentes, recalcando además que las figuras de liderazgo no deben surgir de acuerdos cerrados entre pocas organizaciones, sino que deben incorporar la implicación de amplios sectores.

En resumen, el escenario en la coalición Sumar sigue orientándose hacia la consolidación de consensos y el refuerzo de la unidad interna antes de entrar en el proceso de selección de candidaturas para los próximos comicios generales. Las principales formaciones que integran la plataforma mantienen la postura de no anticipar nombres y rechazan las presiones sobre posibles aspirantes, al tiempo que recalcan la urgencia de mantener el foco en los desafíos legislativos y las prioridades sociales inmediatas.