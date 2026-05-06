Al menos 11 muertos y 41 heridos en un incendio en un centro comercial iraní

Teherán, 6 may (EFE).- Al menos 11 personas murieron y 41 resultaron heridas, la mayoría leves, en un incendio ocurrido en un centro comercial de la ciudad iraní de Andisheh, situada a 35 kilómetros al oeste de Teherán.

“Lamentablemente, el incendio del centro comercial Arghavan en Andisheh dejó 11 muertos”, informó este miércoles el jefe de Emergencias del noroeste de la provincia de Teherán, Mehdi Bahrini, en declaraciones recogidas por la agencia ISNA.

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La fuente añadió que el número de heridos asciende a 41, la mayoría con lesiones superficiales tratadas en el lugar del siniestro.

El incendio comenzó ayer por la tarde en el centro comercial Arghavan, que cuenta con 250 locales comerciales y 50 oficinas, y las labores de rescate se prolongaron a lo largo de la noche.

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Las autoridades no han informado de las posibles causas del incendio.

En enero de 2017, un gran incendio provocó el derrumbe de la torre comercial Plasco de 20 plantas en el centro de Teherán, suceso en el que fallecieron dieciséis bomberos y cuatro comerciantes.

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El pasado noviembre murieron otras 32 personas en un incendio en un centro de rehabilitación para drogodependientes en Langarud, en el norte de Irán. EFE