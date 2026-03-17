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Terelu Campos estalla ante las críticas al nuevo libro de Alejandra Rubio: "Porque es mi hija, puede ser"

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El lanzamiento del primer libro de Alejandra Rubio está dando mucho que hablar. La hija de Terelu Campos y nieta de la recordada María Teresa Campos se prepara para debutar como autora el próximo 13 de mayo, fecha en la que llegará a librerías una obra que ya genera expectación - y también controversia - en redes sociales. Algunas personas han cuestionado el contenido del libro incluso antes de su publicación, mientras otros lo interpretan como una nueva forma de expresión personal para la colaboradora de televisión, que atraviesa una etapa vital muy especial tras el nacimiento de su primer hijo junto a Carlo Costanzia.

En pleno revuelo mediático, Terelu Campos no ha dudado en salir en defensa de su hija, pronunciándose con total sinceridad ante las críticas: "Pues imaginaros, yo espero que venda mucho, que guste, yo no la he leído, os lo puedo asegurar, no la tengo, no tengo el libro, yo lo he comprado en preventa, ya lo tengo reservado. El 13 de mayo y estoy deseando leerlo, porque sé que Alejandra le ha puesto mucho cariño y esfuerzo en un momento complicado. Terminarlo no ha sido fácil, pero las personas merecen una oportunidad", explicaba emocionada ante los medios.

La presentadora ha sido tajante al señalar que muchas de las críticas hacia su hija tienen más que ver con su apellido que con su trabajo. "Porque es mi hija, puede ser", admitía con cierta resignación. Pese a todo, Terelu prefiere no alimentar la polémica: "Ya hace muchos años que me acostumbré a que la gente diga lo que quiera, insulte gratuitamente... pero yo duermo tranquila, porque sé que no le hago daño a nadie".

Entre risas, incluso se plantea una producción audiovisual, confesando que le haría ilusión ver a Alejandra y Carlo protagonizando su propia serie: "Yo creo que Alejandra es más audiovisual, ¿te imaginas que la protagonizaran los dos? Sería precioso".

Por último, la hija de María Teresa Campos dedica unas sentidas palabras a Gemma Cuervo, recientemente fallecida, recordando el cariño que ambas se tenían y ensalzando su legado artístico: "Una grande entre las grandes, con una capacidad enorme para pasar del drama a la comedia. Muy pocas actrices han tenido ese talento".

Además, se mostró nostálgica al hablar también de figuras como Raúl del Pozo o Fernando Ónega, personalidades que marcaron el periodismo y la cultura española. "Nos estamos quedando huérfanos de referentes", lamenta con la sinceridad que la caracteriza.

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