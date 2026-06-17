Zelenski destaca el apoyo del G7 a la defensa de Ucrania y el compromiso de reforzar la presión a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este miércoles el apoyo de los líderes del G7 a la defensa antiaérea del país y el compromiso de elevar la presión contra Rusia, incidiendo en que esto resulta clave para poner fin a la invasión rusa.

"La cumbre del G7 en Francia dio resultados importantes para Ucrania. Lo más importante es que acordamos un fortalecimiento adicional de la defensa antiaérea ucraniana", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en el que hace repaso a la cita del G7 en Évian, Francia, en la que participó como líder invitado.

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Igualmente, ha celebrado el acuerdo de las potencias mundiales en que habrá nuevas medidas para aumentar la presión sobre Rusia, incidiendo en que estas medidas tienen que estar orientadas a lograr la paz. "Nuestros socios garantizarán apoyo para nuestra defensa y para la resiliencia de nuestro sistema energético", ha señalado.

"Es importante que compartamos una misma comprensión de los principales desafíos y de las medidas concretas necesarias para responder a ellos. Nuestra unidad global está reduciendo realmente la capacidad de Rusia para continuar esta agresión insensata y criminal contra Ucrania", ha subrayado, después de que la cumbre en Évian haya confirmado la vuelta de Estados Unidos al consenso occidental respecto a la guerra en Ucrania tras otras reuniones marcadas por las tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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En los márgenes de la cumbre, el líder norteamericano señaló que Rusia debe acordar el fin de la guerra en Ucrania, aduciendo que tanto el Ejército ruso como el ucraniano registran muchas bajas cada mes, y tras comparar la contienda con la Segunda Guerra Mundial.