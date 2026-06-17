Israel afirma que coopera "desde hace años" con Somalilandia en "actividades que seguirán clasificadas"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que las autoridades del país cooperan "desde hace años" con la región semiautónoma somalí de Somalilandia, en el marco del acercamiento registrado después de que el Gobierno israelí se convirtiera en diciembre de 2025 en el primer y único país en reconocer la independencia del territorio.

"Desde hace años, cooperamos discretamente en una serie de actividades que seguirán clasificadas", ha señalado Katz durante un encuentro con el presidente somalilandés, Abdirahman Mohamed Abdullahi, quien se encuentra en una visita oficial al país en la que ha inaugurado en Jerusalén la 'embajada' de la región en Israel.

PUBLICIDAD

"Ahora estamos decididos a llevar nuestra cooperación en materia de seguridad a un nuevo nivel, en beneficio de ambos pueblos y de la estabilidad en la región", ha manifestado el ministro de Defensa israelí tras el encuentro, centrado en abordar temas de cooperación a nivel político, económico y de seguridad.

Asimismo, ha recalcado que "Israel y Somalilandia mantienen una larga amistad basada en intereses y valores compartidos democráticos, así como un compromiso con la seguridad y la estabilidad", según un comunicado publicado por su oficina.

El reconocimiento israelí a esta región semiautónoma, situada en el norte de Somalia, se enmarca en el juego geopolítico de Israel en la región del Cuerno de África, incluida la posibilidad de que ambas partes alcancen acuerdos militares y seguridad en la zona, situada cerca del estrecho de Bab el Mandeb, frente a las costas de Yemen.

PUBLICIDAD

Tanto el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel como el posterior nombramiento de embajadores y anuncio de apertura de embajadas han sido condenados tanto por Somalia como por las autoridades palestinas, así como por bloques como la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe, que no reconocen la independencia del territorio y respaldan la unidad territorial somalí.

De hecho, el Ministerio de Exteriores de Somalia expresó el martes su "profunda preocupación" por los lazos entre Israel y la "administración secesionista" de Somalilandia, que tildó como "una violación de su soberanía, unidad, integridad territorial y orden constitucional".

"Somalia sigue siendo un Estado soberano y reconocido internacionalmente, siendo el Gobierno federal la única autoridad legítima capacitada para representar al país en las relaciones internacionales", sostuvo, al tiempo que incidió en que "cualquier interacción política, diplomática o de otro tipo" con Somalilandia "es inconsistente con el Derecho Internacional".

PUBLICIDAD

Por ello, Mogadiscio pidió a Naciones Unidas, la UA, la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y otro organismo internacional que "cumpla el Derecho Internacional, respete la soberanía e integridad territorial de Somalia, y condene las acciones que socavan la unidad y la estabilidad del Estado somalí".

Somalia advirtió además de que "se reserva el derecho soberano de adoptar todas las medidas legales y necesarias, a través de canales diplomáticos, legales y cualquier otro cauce apropiado, para proteger su soberanía, integridad territorial y unidad nacional", según un comunicado publicado por la cartera a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

"Somalia sigue comprometido con un diálogo pacífico, la estabilidad regional y las interacciones constructivas con todos los socios, pero no aceptará ninguna acción que viole su soberanía o amenace la unidad de pueblo somalí", zanjó, en línea con las reiteradas críticas de Mogadiscio a Israel y Somalilandia por el estrechamiento de sus lazos.