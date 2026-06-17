Snap presenta Specs, sus nuevas gafas de realidad aumentada con IA que hacen "la informática útil en el momento preciso"

Snap ha presentado sus nuevas gafas de realidad aumentada Specs, con las que promete hacer que "la informática sea útil en el momento preciso" con una inteligencia artificial que ve lo que ve el usuario.

La compañía tecnológica lleva una década fabricando Spectables, unas gafas con las que capturar el mundo, y que permiten la interacción con contenidos virtuales sobrepuestos a la realidad con gestos de las manos y la voz. Ahora, ha dado el salto a los dispositivos inteligentes con las nuevas Specs.

PUBLICIDAD

Este nuevo modelo llega medio año después de que anunciara una subsidiaria dedicada a la creación de sus gafas de realidad aumentada, a las que busca impulsar con tecnologías inteligentes, para que "la realidad aumentada se sienta natural".

"Creemos que la IA y la realidad aumentada se complementan a la perfección, ya que ambas ayudan a las personas a comprender mejor el mundo que les rodea e interactuar con él", explica Snap en un comunicado compartido en su web.

PUBLICIDAD

Ello lo consigue con dos procesadores Snapdragon: uno dedicado a la visión artificial y otro a la ejecución de las lentes, que hacen que las experiencias digitales comprendan el mundo físico que rodea al usuario y realicen un seguimiento de las manos con una latencia de siete milisegundos.

Cuentan con un sistema de visualización que utiliza una tecnología patentada de cristal líquido sobre silicio, que ofrece un campo de visión de 51 grados y 16 millones de colores, lo que, según Snap, se siente como "un monitor de escritorio de 24 pulgadas o como una pantalla de cine en casa de 115 pulgadas colocada a unos 3 metros de distancia".

PUBLICIDAD

Se complementa con una nueva tecnología de guía de ondas para crear una visión más nítida y fluida del mundo físico, que utiliza "miles de millones de nanoestructuras invisibles", junto con lentes electrocrónicas que cambian de transparentes a tintadas en 10 segundos.

Todo ello hace que la información se proyecte en las lentes, donde el usuario la verá superpuesta con el mundo físico, ya sea para seguir indicaciones de ruta, obtener información sobre restaurantes o lugares de interés, medir un espacio sin cinta métrica, o incluso acceder a un tutorial para revisar el motor del coche.

PUBLICIDAD

El usuario puede interactuar con estos elementos virtuales con las manos o con la voz. La IA dota a esa interacción de contexto, conecta la información con los objetos y lugares y le ayuda conseguir lo que quiere hacer.

Asimismo, Specs permiten proyectar la pantalla, transmitir contenido, abrir una pizarra virtual o colaborar con otros sin perder de vista a las personas y el entorno. Y como las lentes se pueden tintar, también admite experiencias en realidad virtual.

Para Snap, "la promesa de la realidad aumentada no reside en llenar todo de pantallas, sino en hacer que la informática sea útil en el momento preciso".

Esta la idea la ha materializado en un dispositivo independiente, que ofrece hasta 20 horas de uso con el estuche de carga, y que llega en dos tamaños: de 47 mm, con un peso de 132 gramos, y de 52 mm y 136 gramos, ambos fabricados con polímero TR90 suizo de alto rendimiento.

PUBLICIDAD

Las gafas Specs se pondrán a la venta en otoño en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, donde ya puede reservarse con un precio de 2.195 dólares.