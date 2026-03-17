Swing Original Monks, Papaya Dada y Paola Navarrete, en la 31ª edición de La Mar de Músicas dedicada a Ecuador

La programación del festival se completará con propuestas vinculadas a las raíces tradicionales de Ecuador, como la agrupación Humazapas, originaria de Cotacachi, que exhibirá música y danza tradicional kichwa y contribuye a preservar ritos y piezas del calendario andino. Según informó el medio, el festival La Mar de Músicas dedicará su 31ª edición, que se celebrará del 17 al 25 de julio de 2026 en Cartagena, a mostrar la diversidad musical y cultural de Ecuador a través de una programación que abarca desde ritmos ancestrales hasta propuestas electrónicas y experimentales.

Tal como publicó la fuente original, la selección de artistas ecuatorianos para el festival incluye una amplia variedad de estilos y tendencias. Los participantes en esta edición serán Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas, Jatun Mama, Swing Original Monks y Margarita Laso. El cartel se distingue por reunir sonidos que transitan desde la música andina hasta el pop independiente, sumando expresiones contemporáneas y fusiones urbanas. De acuerdo con lo comunicado por el director del festival, Eugenio González, la intención del evento consiste en reflejar “la riqueza y diversidad sonora del país”, reuniendo géneros tan dispares como rock alternativo, electrónica, músicas autóctonas andinas y fusiones latinoamericanas, además de la canción popular de raíz.

Entre los artistas confirmados destaca Swing Original Monks, banda que en la última década se ha convertido en uno de los principales exponentes ecuatorianos en escenas internacionales. Caracterizados por una combinación de géneros como el sanjuanito, el pasillo, el ska y elementos de electrónica y música balcánica, el grupo denomina a su propuesta "folktrónica andina". Otro de los nombres centrales es Papaya Dada, uno de los conjuntos más escuchados en Ecuador, responsables de una renovación del sonido festivo de la cumbia y la chicha andina, junto a influencias de hip hop y funk, en lo que la formación describe como “chicha radioactiva”.

El pop alternativo y las corrientes independientes también tendrán presencia con Paola Navarrete, reconocida por su aporte a la evolución del pop independiente ecuatoriano mediante un trabajo musical que enlaza indie pop, electrónica y canción de autor. Papaya Dada compartirá escenario con otras propuestas del ámbito alternativo, como Lolabúm, considerada por el medio como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa latinoamericana, conocida por su mezcla de pop, rock y electrónica, así como sus letras introspectivas.

Dentro de la programación figuran proyectos que exploran la fusión entre tradición y modernidad. Machaka combina los ritmos urbanos con géneros tradicionales ecuatorianos como el bolero y la cumbia, llevando una propuesta autodefinida como “Ecuadorian sabrosura” y consolidando su presencia internacional. LaTorre presentará una apuesta de electropop que integra bases electrónicas con referencias a la música andina.

El festival también promueve la experimentación sonora y la búsqueda de nuevas formas musicales. San Pedro Bonfim y sus milagros, proyecto liderado por Pedro Bonfim Salgado, explorará una visión contemporánea de la canción latinoamericana que integra elementos poéticos y experimentales. Además, Jatun Mama participará con una propuesta que integra música kichwa y electrónica, reflejando la vida y las festividades de las comunidades indígenas ecuatorianas.

El evento resaltará también figuras clave en la preservación y difusión de la música tradicional nacional, como Margarita Laso, intérprete esencial del repertorio ecuatoriano; su trayectoria incluye la recuperación de géneros como el pasillo, el yaraví y el sanjuanito. La inclusión de estas y otras propuestas confirma el interés del festival por ofrecer un panorama integral de la escena musical ecuatoriana actual.

Según consignó el medio, la programación de La Mar de Músicas, desarrollada en colaboración con la Embajada del Ecuador en España y la Fundación Música Joven, tiene como objetivo acercar al público internacional la creatividad cultural del país andino, poniendo en valor tanto las músicas ancestrales como las vanguardias urbanas y la experimentación contemporánea.

Además de los conciertos, el festival incluirá actividades vinculadas a otras expresiones culturales ecuatorianas, abarcando cine, literatura y arte visual, para mostrar una panorámica aún más amplia de la vida y la escena artística del país. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, posicionará a la ciudad como un referente en la divulgación de propuestas culturales latinoamericanas que dialogan entre la tradición y la renovación.

En próximas fechas se anunciará la programación completa del festival, incluyendo el resto de actividades y horarios. Según detalló el medio, La Mar de Músicas se consolida como un espacio de encuentro para proyectos internacionales y locales que reflejan el dinamismo y la pluralidad de la creación musical ecuatoriana actual.