Agencias

Save the Children denuncia una cifra récord de niños que huyen de la violencia en Colombia en la última década

Miles de menores se ven forzados a abandonar sus hogares por la intensificación del conflicto y las lluvias recientes, mientras organizaciones internacionales advierten de riesgos crecientes, múltiples desplazamientos y la falta de recursos para atender la emergencia humanitaria

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En 2025, un promedio de 215 niños y niñas en Colombia se vieron obligados a abandonar sus hogares cada día, enfrentando desplazamientos múltiples y repitiendo el desarraigo con sus familias. Este fenómeno, marcado por la creciente inseguridad y las amenazas constantes, representa la cifra más alta registrada en la última década y se espera que la tendencia continúe durante el año. Save the Children, según informó esta organización, atribuyó esta situación al incremento de la violencia y a la intensificación del conflicto armado en varias zonas del país.

De acuerdo con el comunicado divulgado por Save the Children, cerca de 78.000 menores figuraron entre los desplazados en el último año, un aumento de casi el 30% en relación con los números auditados en 2024. El medio detalló que estas cifras, basadas en fuentes oficiales, superan cualquier registro desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. La ONG alertó sobre las consecuencias para los menores afectados, quienes son más vulnerables a sufrir abusos, separación familiar, pérdida de acceso a la educación o reclutamiento forzado por parte de grupos armados no estatales.

El medio reportó que en 2026, la situación en Colombia se deterioró considerablemente. Los enfrentamientos entre grupos armados y bandas criminales resultaron en muertes, nuevos desplazamientos y confinamiento de menores junto a sus familias, quienes se vieron obligados a permanecer encerrados dentro de sus hogares. Esta modalidad de aislamiento, según consignó Save the Children, impide el acceso a la escuela, la atención médica y otras necesidades básicas. Además, señalaron como objetivo de estas tácticas facilitar el reclutamiento infantil y el control sobre comunidades completas.

Las condiciones de emergencia humanitaria se agravaron todavía más por factores climáticos, indicó el informe de Save the Children. Al inicio del año, severas inundaciones afectaron a unos 330.000 residentes y provocaron el desplazamiento de más de 11.000 personas en distintas localidades de Colombia. La suma de violencia armada y fenómenos naturales situó al país entre aquellos con el mayor número de desplazados internos a nivel global.

Según publicó Save the Children, Colombia alberga a más de 7 millones de personas desplazadas dentro de sus fronteras, lo que equivale aproximadamente al 13% de la población nacional. Dentro de este grupo, uno de cada cuatro corresponde a niños y niñas, y un número significativo de ellos experimentó desplazamientos repetidos a lo largo de su infancia, ya que sus familias han debido desplazarse varias veces en busca de seguridad y ante amenazas continuas.

La directora de Save the Children en Colombia, María Mercedes Liévano, expresó en declaraciones contenidas en el comunicado que la situación expone de manera constante a los menores a la zozobra de dejar atrás todo lo que conocen. "Miles de familias se ven obligadas a tomar la dolorosa decisión de abandonar todo lo que conocen, ya que permanecer en el país es demasiado arriesgado debido a la violencia, la presencia de grupos armados y el temor real de que sus hijos e hijas sean reclutados por estos grupos", advirtió Liévano.

En sus palabras, muchos de los menores desplazados no enfrentan este proceso de manera aislada, sino que atraviesan sucesivos desplazamientos porque las condiciones de amenaza persisten. "Muchos se encuentran desplazados repetidamente, ya que sus familias deben huir constantemente en busca de seguridad y ante las continuas amenazas", añadió la directora de la ONG, citada por Save the Children.

El organismo internacional formuló un llamamiento urgente a los donantes mundiales para que proporcionen fondos a la respuesta humanitaria en Colombia, sosteniendo que la asistencia financiera actual resulta insuficiente para atender las necesidades existentes. Según indicó Save the Children, en el año anterior solo se logró recibir el 28% de la ayuda humanitaria solicitada por Naciones Unidas y sus socios para la atención de esta emergencia en Colombia, lo que limitó de manera significativa la capacidad de respuesta ante la crisis de desplazamiento y sus múltiples efectos sobre la niñez y sus familias.

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