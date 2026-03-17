Reino Unido dice haber derribado "el mayor número de drones en una sola noche" desde que comenzó la guerra en Irán

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Comando Espacial del país ha mantenido un papel activo en la supervisión de misiles iraníes y en la emisión de alertas a las Fuerzas Armadas británicas desplegadas en Oriente Próximo, con el objetivo de proteger tanto a la población del Reino Unido como a las bases y aliados en la región. Este apoyo especializado se ha desarrollado en el marco del conflicto que estalló a finales de febrero, después de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que desencadenó ataques de represalia por parte de Teherán dirigidos hacia territorio israelí e intereses estadounidenses en países vecinos del golfo Pérsico. En ese contexto, el Ministerio de Defensa británico reportó allí el derribo del mayor número de drones registrado en una sola noche desde el arranque de esta escalada.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Defensa, una unidad terrestre de defensa antidrones del Reino Unido, dedicada a operar en una zona calificada como de alto riesgo, fue la encargada de llevar a cabo esta operación nocturna en la que se interceptó una cantidad sin precedentes de aparatos no tripulados. La acción responde a la intensificación de las amenazas planteadas por Irán y sus aliados en el contexto del conflicto que afecta a Oriente Próximo desde el 28 de febrero.

El medio británico señaló que, además de la actividad antidrones en tierra, durante la misma noche se desarrollaron patrullas aéreas defensivas con aviones de combate Typhoon y F-35. Estas aeronaves del Reino Unido contaron con el apoyo logístico de los aviones Voyager, que facilitaron el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo. Las patrullas se desplegaron sobre diversos países del área, entre ellos Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, así como sobre Jordania y el Mediterráneo oriental, con el fin de reforzar la seguridad en un entorno considerado de riesgo creciente.

Según informó el Ministerio de Defensa, la intervención del Comando Espacial ha sido determinante para coordinar la respuesta del Reino Unido y los aliados frente a las actividades de las milicias iraníes en la región. Este comando, a través de dos escuadrones especializados, ha estado siguiendo las trayectorias de misiles y generando alertas tempranas para las operaciones militares británicas y aliadas. El Ministerio indicó que esa labor tiene como principal objetivo la prevención de daños a la población civil del Reino Unido, la protección de instalaciones estratégicas y la cooperación con socios en el terreno.

Tal como consignó el Ministerio de Defensa en su nota oficial, el episodio se inscribe en las hostilidades desencadenadas tras los ataques del 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos contra objetivos en Irán. La respuesta de Irán incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y contra intereses estadounidenses situados en países vecinos, lo que ha llevado a un incremento en la presencia y las actividades militares británicas para contener escaladas y apoyar la defensa de infraestructuras discretas y personal.

El Ministerio destacó que sus unidades terrestres especializadas en defensa antidrones permanecen en zonas con altos niveles de amenaza y desempeñan funciones clave al neutralizar vehículos aéreos no tripulados hostiles. La cooperación aérea —a través de la operación combinada de plataformas Typhoon y F-35— añade una capa adicional de protección, facilitando una respuesta rápida ante misiles o drones que puedan representar riesgos inmediatos.

En la publicación también se subrayó que, en la madrugada reportada, se logró la mayor cantidad de interceptaciones en una sola jornada nocturna desde el comienzo de la actual confrontación. El Ministerio no precisó el número exacto de drones derribados, pero calificó la cifra como sin precedentes bajo sus criterios internos. Asimismo, las autoridades británicas reiteraron el compromiso de continuar con las actividades de patrullaje y disuasión en colaboración directa con sus aliados en el Golfo y el Mediterráneo.

La situación de tensión encaminó a reforzar la vigilancia electrónica e inteligencia espacial sobre la región. La integración del Comando Espacial y el monitoreo de vectores balísticos y vehículos aéreos no tripulados contribuyen a anticipar movimientos hostiles y a elevar la capacidad de respuesta inmediata. Según las declaraciones oficiales recogidas por el Ministerio de Defensa, estos esfuerzos tienen como foco salvaguardar personal y activos estratégicos frente a cualquier nueva escalada regional.