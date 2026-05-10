Agencias

Líbano eleva a casi 2.850 los muertos en ataques de Israel desde marzo en medio de nuevos combates con Hezbolá

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El Ministerio de Salud libanés ha constatado ya que los bombardeos israelíes contra el país desde el pasado 2 de marzo, con la reignición de las hostilidades con Hezbolá durante la guerra de Irán, han dejado ya 2.846 muertos y 8.693 heridos, en medio de nuevos combates entre el Ejército israelí y las milicias del partido chií libanés.

Hezbolá ha confirmado en las últimas horas un ataque con un avión no tripulado cargado con explosivos contra un vehículo acorazado de comunicaciones del Ejército israelí en la ciudad de Tayr Harfa.

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Israel, por su parte, ha confirmado ataques contra más de 20 posiciones de Hezbolá en el sur del país, "incluidos depósitos de armas, cuarteles generales y edificios utilizados por el Ejército libanés desde los que operaban los terroristas".

La agencia oficial de noticias libanesa NNA ha confirmado dos ataques aéreos israelíes en la ciudad de Haris, otro ataque en Majdal Selm, otros dos en la ciudad de Srifa y uno más entre las ciudades de Aytit y Qana.

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