Petro sugiere que Ecuador podría estar "bombardeando" Colombia en la frontera

Durante una reciente intervención ante el Consejo de Ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, refirió la existencia de una grabación originada desde Ecuador que, según su declaración, muestra hechos vinculados con el hallazgo de un artefacto explosivo cerca de la frontera común. Petro manifestó que la grabación no fue realizada por su gobierno y aseguró: "No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador". El mandatario expresó que el hecho es inusual y pidió la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump para que contacte al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, subrayando que Colombia no desea escalar el conflicto con su vecino. Esta declaración se produce tras el hallazgo de una bomba, que Petro sospecha no está relacionada con grupos armados ilegales del país, sino que habría sido lanzada desde territorio ecuatoriano, según reportó la Presidencia de Colombia y consignó la prensa local.

De acuerdo con la nota publicada por Presidencia, el presidente Petro detalló que el artefacto explosivo fue encontrado en una zona muy próxima a la frontera con Ecuador. Según explicó el mandatario, la bomba habría sido lanzada desde un avión, situación que ha motivado el inicio de una investigación técnica. “Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador”, afirmó Petro, según reportó Presidencia. El jefe de Estado sostuvo que el suceso refuerza su sospecha sobre la posible responsabilidad de Ecuador en este acto y que, en su opinión, no corresponde a acciones de grupos armados ilegales dentro de Colombia.

Tal como reportó la prensa colombiana, Petro señaló que existe “un poco” de fundamento para sus dudas, aunque insistió en la importancia de realizar una indagación exhaustiva para precisar tanto la naturaleza técnica del artefacto como su nivel de peligrosidad. Al respecto, puntualizó: “Después de la investigación ya técnica, para saber exactamente (si) la bomba está activa, (si) es peligrosa, tomaré las decisiones del caso”. El mandatario enfatizó la necesidad de que el proceso de investigación se mantenga riguroso y transparente, al tiempo que recordó que Colombia ha logrado mantenerse alejada de la amenaza de misiles durante su gestión.

El mandatario colombiano apuntó que ha informado de estos incidentes a Donald Trump, solicitando su intervención ante su homólogo ecuatoriano. Petro afirmó: “Le pedí a (Donald) Trump que actúe, que llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra”. Explicó que la postura del gobierno colombiano busca siempre el respeto de la soberanía nacional y evitar cualquier confrontación bélica en la región. De acuerdo con el reporte de Presidencia, Petro reiteró que la soberanía del país debe ser respetada y que cualquier violación podría forzar una reacción institucional acorde a la gravedad de los hechos investigados.

En su discurso ante los ministros, Gustavo Petro hizo referencia a la coyuntura internacional marcada por el uso de misiles y armas sofisticadas, mencionando que Colombia ha logrado apartarse de “una época de misiles”, describiendo este contexto como “una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza”. El presidente advirtió que su país “tampoco” debe ser “bombardeado con armas menores, desde el punto de vista de un misil”, haciendo una alusión indirecta a la intervención militar extranjera en la región, según recogió la nota de Presidencia.

Este incidente se enmarca dentro de un contexto de tensiones económicas y comerciales entre Colombia y Ecuador. Según lo publicado por la agencia Europa Press, la relación bilateral se encuentra bajo presión desde enero, cuando el gobierno de Quito determinó imponer un gravamen del 30% a los productos colombianos. Esta medida se tomó tras el incremento de más del 90% en la tarifa de transporte del petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano, lo que ha generado una serie de repercusiones sobre la dinámica comercial y política entre ambos países.

Diversos analistas consultados por medios locales han interpretado que, aunque el actual hallazgo de la bomba está bajo investigación y no se ha confirmado su origen, la situación podría agravar un escenario de desconfianza y contribuir a una mayor complejidad en la gestión de la frontera común. Las autoridades colombianas reiteraron que las medidas diplomáticas y la investigación técnica serán fundamentales para esclarecer esta situación y definir los pasos a seguir. Petro insistió durante su comparecencia en que “la soberanía nacional se respeta”, reafirmando la posición oficial ante posibles acciones que interprete como una amenaza contra la integridad territorial de Colombia.

La preocupación generada por la aparición de artefactos explosivos en la región fronteriza ha instado a la administración de Petro a pedir no solo apoyo diplomático internacional, sino también la máxima colaboración bilateral para evitar una escalada innecesaria. A la espera de los resultados de la investigación, tanto las autoridades militares como las de seguridad en Colombia permanecen alertas, monitorizando la frontera y evaluando potenciales riesgos para la población en áreas cercanas al hallazgo.

Mientras se desarrolla la investigación, el clima político entre Colombia y Ecuador continúa marcado por una serie de desencuentros no solo en el ámbito de la seguridad, sino también en el sector energético y comercial, conforme han indicado medios como Europa Press en sus reportes recientes. La evolución del caso y las decisiones que tomen ambos gobiernos en las próximas semanas resultarán determinantes para la gestión de la relación bilateral y la estabilidad en la frontera.