Nvidia presenta la tecnología de renderizado DLSS 5, que añade iluminación y materiales fotorrealistas a las escenas

Durante la reciente conferencia GTC 2026 de Nvidia, una de las principales discusiones entre la comunidad de jugadores y expertos surgió a partir de las imágenes mostradas en títulos como Resident Evil: Requiem, Hogwarts Legacy y EA Sports FC. De acuerdo con el portal especializado Kotaku, varios usuarios han expresado inquietud por el aspecto poco natural que adquieren algunos elementos visuales cuando se aplica la nueva tecnología de inteligencia artificial a través del renderizado DLSS 5, presentada oficialmente por la compañía.

Según lo detallado por Nvidia y reportado por diversos medios, DLSS 5 representa una evolución en la creación de imágenes dentro de los videojuegos. La empresa ha comunicado que este avance utiliza inteligencia artificial generativa capaz de aplicar píxeles de iluminación y texturas con un nivel de realismo elevado, proceso que se logra al analizar los vectores de color y movimiento de cada fotograma. Con ello, la piel y el cabello de los personajes, junto con los materiales y la luz ambiental, alcanzan un grado de detalle que, según la compañía, no sacrifica el control creativo de los artistas.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, señaló durante la presentación que “DLSS 5 representa un hito para los gráficos: combina el renderizado artesanal con la IA generativa para ofrecer un salto espectacular en el realismo visual, sin sacrificar el control que los artistas necesitan para su expresión creativa”, publicó el blog corporativo de Nvidia. Esta tecnología, cuya llegada al mercado está programada para el otoño, funciona de forma nativa con resoluciones de hasta 4K y procesa las mejoras gráficas en tiempo real.

A pesar de los avances técnicos destacadas por la empresa, la introducción del llamado “fotorrealismo” en los videojuegos mediante inteligencia artificial generativa ha suscitado interrogantes en la industria y entre la comunidad de jugadores. Según publicó Kotaku, muchos jugadores han observado que la hiperrealidad que proporciona DLSS 5 a menudo distorsiona la naturalidad de las escenas, generando un efecto visual que algunos perciben como inorgánico o alejado de la estética tradicional de los títulos.

Nvidia también ha confirmado que DLSS 5 contará con el respaldo de grandes estudios y editoras del sector. El medio Kotaku reportó que empresas como Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games han sumado su apoyo a la iniciativa. Todd Howard, director y productor ejecutivo de Bethesda Game Studios, afirmó que “con DLSS 5, el estilo artístico y el nivel de detalle brillan con luz propia, sin las limitaciones tradicionales del renderizado en tiempo real”.

El listado de videojuegos que integrarán DLSS 5 incluye títulos como AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Hogwarts Legacy, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y Where Winds Meet, entre otros, según informó Nvidia.

La compañía presentó esta tecnología pocos meses después del lanzamiento de DLSS 4.5, versión que ya permitía a las tarjetas gráficas GeForce RTX de la serie 50 ofrecer partidas más fluidas y con una calidad de imagen superior, según informó Nvidia. Con la llegada de DLSS 5, la empresa busca consolidar su propuesta de gráficos de nueva generación, prometiendo una mejora notable en la fidelidad visual y el realismo de materiales, personajes y entornos en videojuegos de gran demanda.

El debate generado por los resultados preliminares de DLSS 5 ha quedado plasmado en foros y redes sociales, donde parte del público celebra la capacidad técnica del sistema, mientras que otra parte cuestiona el resultado final en cuanto a la naturalidad y coherencia estética. De acuerdo con Kotaku, esta discusión podría influir en futuros desarrollos y ajustes del software antes de su despliegue masivo en la industria.

Nvidia ha insistido en que DLSS 5 combina el potencial de la inteligencia artificial con el trabajo de los artistas, posibilitando escenas con detalles que antes resultaban difíciles de conseguir con los procesos estándar de renderizado en tiempo real. Según ha señalado la compañía, la intención es abrir nuevas posibilidades para el desarrollo visual en videojuegos, manteniendo un equilibrio entre la potencia automatizada de la IA y la visión artística humana.

Los integrantes de la industria tecnológica se mantienen atentos a la recepción de DLSS 5 de cara a su implementación en los principales títulos destacados en la lista de Nvidia. Los avances en técnicas de renderizado han marcado un ritmo constante en el mundo de los videojuegos desde el debut del trazado de rayos en tiempo real en 2018, y la empresa considera que DLSS 5 supone el paso más relevante en esta línea.

Mientras continúa la expectativa por la aplicación de esta tecnología en nuevos lanzamientos y actualizaciones, tanto desarrolladores como jugadores aguardan para observar si el “fotorrealismo” impulsado por la inteligencia artificial se afianza como el nuevo estándar visual, o si las actuales críticas condicionan el rumbo de la industria en relación a la experiencia estética y narrativa en videojuegos de próxima generación.