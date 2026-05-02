Fernando Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1)

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimoctavo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo primero, quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno.
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 653 milésimas, 285 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
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El brasileño Gabriel Bortoleto, al que los comisarios tuvieron que apagar con extintores, al final de la ronda, las llamas que salían de la parte trasera de su Audi -al parecer al haberse quemado los frenos-, también quedó eliminado; al igual que el canadiense Lance Stroll, compañero del doble campeón mundial asturiano, que saldrá un puesto por detrás de él.
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.
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- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
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Arvid Lindblad
GBR
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Racing Bulls
1:30,133
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18.
Fernando Alonso
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ESP
Aston Martin
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1:31,098
19.
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Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:31,164
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:31,629
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:31,967
22.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:33,737