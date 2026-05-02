Tres palestinos muertos por disparos de militares israelíes en la Franja de Gaza

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de la muerte de tres "terroristas" palestinos y de otro más heridos al ser tiroteados tras aproximarse a militares israelíes en suelo gazatí.

El Ejército israelí ha dado cuenta así de varios incidentes en los que efectivos de la División Gaza desplegados en el sur del enclave palestino identificaron a "cuatro terroristas que cruzaron la Línea Amarilla y se aproximaron de forma que suponían una amenaza inminente".

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Los militares "atacaron a los terroristas para eliminar la amenaza" y tres murieron y un cuarto "fue alcanzado".

Medios palestinos han informado por su parte de la muerte de Muhamad al Sayed Suleiman Sbeitan por el impacto de un proyectil lanzado por un dron israelí al este de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

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Desde octubre que entró en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto 828 palestinos y más de 2.342 han resultado heridos por acciones israelíes, según el balance del Ministerio de Sanidad del Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Desde el inicio de la operación de represalia israelí tras el 7 de octubre de 2023 son 72.608 los muertos y 172.445 lo heridos, según el balance del Ministerio de Sanidad, que no incluye las víctimas del sábado.

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