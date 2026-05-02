Una manifestación en Barcelona reclama a Israel liberar a dos miembros de la flotilla

Centenares de personas se han concentrado este sábado en Barcelona para reclamar a Israel la liberación del español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, los dos miembros detenidos de la Global Sumud Flotilla a Gaza.

Sobre las 19.30 se han concentrado ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona con banderas palestinas y pancartas contra Israel, y también acusaban a la UE de complicidad con los israelíes.

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Los concentrados han acabado cortando el paseo de Gràcia a esa altura de la calle, y allí se les han sumado centenares de ciclistas.

Después los manifestantes han marchado por la calle València, hasta llegar a la Delegación del Gobierno en Catalunya a las 21.15, cuando eran unos 300, menos que al principio.

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La convocatoria ha contado con la exalcaldesa de Barcelona y miembro de la flotilla anterior, Ada Colau.