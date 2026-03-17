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Noboa desmiente a Petro y afirma que bombardea "infraestructura de guerrilla" en Ecuador

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha rechazado este martes las afirmaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien en la víspera denunció ataques aéreos desde territorio ecuatoriano. "Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son grupos armados", dijo.

"Estamos bombardeando campamentos en nuestro territorio, infraestructura de guerrilla, que Petro deja andar libre y cruzar la frontera", ha respondido el presidente ecuatoriano, en declaraciones al periodista colombiano Luis Carlos Vélez, que publica en sus redes sociales.

En su último consejo de ministros, Petro advirtió de que se había bombardeado territorio colombiano cercano a la frontera desde Ecuador. "Han aparecido bombas (...) Se va a investigar bien (...) Ya van muchos estallidos", afirmó.

Petro hizo hincapié en que existe una grabación de estos hechos, "que debe hacerse pública", y que habría llegado desde Ecuador. Asimismo, contó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interceda ante Noboa. "Nosotros no queremos ir a una guerra", declaró.

Las relaciones entre Colombia y Ecuador no pasan por su mejor momento. Al cruce de reproches y ataques dialécticos entre ambos gobiernos se suma la guerra comercial iniciada en enero, cuando Quito anunció la imposición de aranceles de un 30%, que luego escaló al 50%, a las exportaciones colombianas, en respuesta a la supuesta permisividad de Bogotá con el narcotráfico.

Colombia decidió actuar con reciprocidad y gravó también al 50% varios de las exportaciones ecuatorianas y suspendió además de manera momentánea la venta de energía al país vecino.

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