Los Celtics derrotan a Phoenix sin puntos de Hugo González

Jaylen Brown anotó un total de 41 puntos y encabezó la reacción final de Boston durante un complicado cierre ante los Phoenix Suns, lo que permitió a los Celtics asegurar un triunfo vital para sus aspiraciones en la Conferencia Este. Según publicó el medio, los Celtics mantuvieron su posición y aumentaron la presión sobre Detroit Pistons, actuales líderes de la zona.

El medio detalló que el equipo dirigido por Joe Mazzulla se fue al descanso con una ventaja de cuatro puntos (65-61). Tras ese primer tiempo parejo, los Celtics lograron ampliar la diferencia a diez puntos al inicio del último periodo (96-86). Sin embargo, un empuje significativo de Phoenix, con un parcial de 12-25, puso en peligro la victoria local y situó el marcador 108-111 a favor de los visitantes. En ese momento, Jaylen Brown protagonizó una racha de 8-0, la cual permitió a Boston revertir la situación y asegurar el resultado frente a la franquicia de Arizona.

La actuación de Brown resultó clave, pero también destacó el escolta de Phoenix, Devin Booker, quien anotó 40 puntos. La aportación de Jayson Tatum y Derrick White, ambos con 21 puntos, proporcionó estabilidad adicional al conjunto de Massachusetts, confirmó la fuente.

En el caso de Hugo González, el jugador madrileño de los Celtics, el medio explicó que participó en el encuentro saliendo desde el banquillo. Disputó ocho minutos sobre la pista, capturó un rebote y no sumó puntos, tras errar el único triple que intentó. Pese a ello, demostró capacidad defensiva durante el tiempo que estuvo en cancha.

Esta victoria representó la segunda consecutiva para Boston, que consolidó así su posición en la parte alta de la clasificación con un balance de 45 victorias y 23 derrotas, según consignó la fuente. Esta marca les permitió distanciarse ligeramente de los New York Knicks, terceros con un récord de 44-25, y seguir de cerca a los Detroit Pistons, líderes con 48-19.

El medio también reseñó la dinámica del último cuarto, subrayando el nivel de intensidad defensiva de los Celtics en momentos clave y el papel decisivo de Brown, quien neutralizó la ofensiva rival en los minutos finales. Los resultados de este encuentro se suman al esfuerzo general del equipo por aprovechar cada ocasión y mantenerse como uno de los aspirantes al liderato de la conferencia.

De acuerdo con la información publicada, el enfrentamiento mostró un intercambio constante en las ventajas y la necesidad de recursos tácticos para frenar a jugadores determinantes como Booker, cuya actuación individual mantuvo con vida a Phoenix hasta los minutos finales. La respuesta de Boston evitó que la remontada de los Suns se concretara, reiterando la competitividad de los verdes en tramos decisivos de la competición.

Durante el desarrollo del partido, diferentes jugadores asumieron funciones en defensa y ataque, y el enfoque de Mazzulla permitió controlar los momentos de mayor presión contra el aro propio. Brown asumió responsabilidades ofensivas en el cierre y evitó que el impulso de los Suns cambiara el resultado final.

La labor de Hugo González, aunque sin registros en la parcela ofensiva, recibió mención en el reporte de la fuente por su actividad defensiva, señalando la confianza del cuerpo técnico en sus aportaciones en ese aspecto del juego. La contribución en materia defensiva evidenció la profundidad del grupo y su disposición a emplear diferentes perfiles de jugadores en función de las necesidades tácticas.

En el análisis del medio se confirmó la importancia del triunfo respecto a la clasificación, al producirse en una jornada clave para la lucha por posiciones en la Conferencia Este. Las actuaciones individuales y la capacidad del equipo para gestionar situaciones adversas fueron elementos subrayados en el balance global del enfrentamiento.