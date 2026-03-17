La UE ve una "escalada mortal" el ataque de Pakistán a un hospital en Kabul que ha dejado más de 400 muertos

La Unión Europea ha calificado como una "escalada mortal" el ataque este lunes a un hospital de la capital de Afganistán, Kabul, después de que los talibán hayan denunciado un bombardeo por parte de Pakistán que ha dejado más de 400 muertos y 250 heridos, y ha llamado a que el conflicto entre ambos países termine "lo antes posible".

En una declaración conjunta de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, las dirigentes han instado a ambas partes a "ejercer la máxima contención" y a adoptar "todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de causar daño a la población civil".

"Las instalaciones civiles y médicas nunca deben ser objetivo de ataques, ya que están protegidas por el Derecho Humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra. Todas las partes implicadas en operaciones militares tienen la obligación de respetar estas disposiciones en todo momento", se lee en el comunicado.

El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha detallado que el bloque comunitario se suma "a los llamamientos de la comunidad internacional para un alto el fuego inmediato" y la reanudación del diálogo entre Pakistán y las autoridades de facto de Afganistán.

El Gobierno de Afganistán ha confirmado que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes a cuenta del bombardeo perpetrado por el Ejército paquistaní contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul.

El ataque aéreo tuvo lugar sobre las 21.00 horas (sobre las 17.30 horas en España) contra el referido centro destinado a la atención de personas con adicciones, el cual cuenta con una capacidad de alrededor de 2.000 camas, según ha precisado el portavoz adjunto del Ejecutivo instaurado por los talibán, Hamdulá Fitrat, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, las autoridades de Pakistán han negado que el ataque haya alcanzado un hospital en Kabul, insistiendo en que su ofensiva llevó a cabo "bombardeos de precisión" contra instalaciones militares en Kabul y Nangarhar. "La infraestructura de apoyo técnico y las instalaciones de almacenamiento de municiones en dos emplazamientos de Kabul quedaron prácticamente destruidas. Las detonaciones secundarias visibles tras los ataques indican claramente la presencia de grandes depósitos de municiones", señaló el ministro de Información, Ataulá Tarar.

Cabe recordar que la zona fronteriza entre ambos países ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por cuenta de los ataques por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos del grupo TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.