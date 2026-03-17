Experto señala que la mordedura de serpiente causa "unas 100.000 muertes" y casi 500.000 amputaciones al año en el mundo

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha inaugurado la exposición 'De brebajes y serpientes: entre la triaca magna y una emergencia de salud global', acto en el que el académico de número de Medicina Preventiva y Social, el profesor Jorge Alvar, ha indicado que la mordedura de serpiente causa "unas 100.000 muertes" y casi 500.000 amputaciones al año en el mundo.

"Las consecuencias de estos encuentros accidentales suponen cada año alrededor de 2,7 millones de mordeduras", ha explicado con motivo de la puesta de largo de esta muestra, que se ha organizado en colaboración con el Museo de la Farmacia Hispana-UCM y el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. Estos se producen "sobre todo en el sur de Asia, África y América del Sur", ha afirmado.

Con más de 100 piezas únicas de alto valor, esta exposición ha contado con la ayuda de "la Fundación ASISA, con la doctora María Tormo al frente", quien "ha sido, una vez más, el pilar fundamental que ha hecho posible la realización" de la misma, ha asegurado su comisario. La triaca magna, uno de los antídotos más conocidos contra los venenos, surgido en el mundo helenístico y consolidado en la época romana, es uno de los elementos centrales.

"Era una mezcla de ingredientes que incluía plantas, minerales y carne de víbora, basada en la suposición de que 'lo similar cura a lo similar'", ha indicado, por su parte, la comisaria de la exposición e investigadora del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del MNCN-CSIC, la doctora Aida Verdes, quien ha añadido que "muchos de estos conceptos médicos eran erróneos, pero esto muestra que el ser humano lleva más de 2.000 años intentando entender cómo funcionan los venenos y cómo protegerse de ellos".

Tras ello, el director del MNCN-CSIC, el profesor Rafael Zardoya, ha afirmado que la institución que lidera "aporta a esta exposición su conocimiento del mundo animal y las numerosas especies que han evolucionado la capacidad de producir veneno, con particular atención a las serpientes". "Hay una gran diversidad y riqueza de venenos que, en muchos casos, pueden tener potencial terapéutico", considera.

El objetivo es "concienciar a la población del peligro de las mordeduras de serpientes y la necesidad de disponer de productos contravenenos", ha señalado el académico de número de la Real Academia Nacional de Farmacia y director del Museo de la Farmacia Hispana-UCM, Antonio González.

COMPLEJA COMBINACIÓN DE TOXINAS

La exposición muestra que el veneno de serpiente es una compleja combinación de toxinas, de las que algunas alteran la coagulación, otras interfieren en la transmisión nerviosa y otras necrosan los tejidos localmente. "Sin atención médica adecuada y, en particular, sin antiveneno, el desenlace puede ser fulminante", ha asegurado Alvar, quien ha agregado que "incluso cuando la persona sobrevive, las secuelas suelen ser graves y duraderas: discapacidad, dolor crónico, pérdida de extremidades y trauma psicológico".

Otra de las participantes en este acto ha sido la científica en salud pública veterinaria y enfermedades tropicales desatendidas zoonóticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Bernadette Abela, que ha recordado que la mordedura de serpiente es una enfermedad tropical desatendida y que este organismo internacional ya lanzó, en 2018, un llamamiento a la acción global con el objetivo de reducir, para 2030, la mitad de las muertes y discapacidades.

"El cambio climático está desplazando la distribución de las serpientes, cambiando cuándo y dónde los humanos se encuentran con ellas", ha continuado, para añadir que "se prevé que muchas especies de serpientes venenosas aumenten en abundancia, así como su contacto con las personas en algunas regiones". "La tendencia general sugiere que España podría experimentar en el futuro cambios en la presencia y la actividad de las serpientes", ha revelado.

Abela ha destacado que "España contribuye en crisis humanitarias cuando el problema de las mordeduras de serpiente se vuelve más visible". "Grupos de respuesta humanitaria, como Médicos Sin Fronteras España, participan activamente en la respuesta al envenenamiento por mordedura de serpiente", ha asegurado.

Por último, el presidente de la RANME, el profesor Eduardo Díaz-Rubio, se ha referido a la correspondiente monografía con todo este contenido. "Forma parte de la Serie de Monografías de la RANME, una iniciativa editorial para destacar la relevancia académica, histórica y social de nuestras exposiciones, entendidas no solo como eventos culturales, sino también con instrumentos de reflexión y divulgación del conocimiento médico", ha concluido.