El Nikkei extiende sus pérdidas y se desploma casi un 4 % por las tecnológicas

Tokio, 8 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, extendía sus pérdidas en la media sesión de este lunes y se desplomaba cerca de un 4 %, lastrado por el sector tecnológico ante las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejaba un 3,83 %, o 2.547,72 puntos, hasta 64.040,4 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 2,66 %, o 104,98 puntos, hasta 3.844,11 unidades.

El parqué tokiota siguió la tendencia del mercado estadounidense y arrancó la sesión con fuertes caídas en el sector tecnológico y de semiconductores.

La firma Advantest se dejaba un 4,89 %, Tokyo Electron bajaba un 6,32 % y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), perdía un 6,3 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, se desplomaba además un 7,53 %.

Las caídas se contagiaron también a otros sectores, y las pérdidas eran generalizadas entre las principales empresas del país.

El fabricante de vehículos Toyota perdía un 1,05 %, mientras sus rivales Honda y Nissan se dejaban un 1,32 % y un 2,47 %, respectivamente.

El principal banco japonés, MUFG, caía un 2,05 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 1,43 %, aunque la empresa de videojuegos Nintendo subía un 1,77 %.

Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, cedía un 0,38 %. EFE

(foto)(vídeo)