Agencias

España no detecta caída de reservas turísticas en la mayoría de mercados emisores pese al conflicto en Oriente

El sector de los viajes mantiene la tendencia estable, según confirma el organismo oficial, mientras expertos y representantes turísticos internacionales evalúan riesgos globales y monitorizan la situación para reaccionar de forma coordinada ante posibles escenarios adversos

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La Secretaría de Estado de Turismo de España convocó este martes a una reunión con representantes del sector y organismos internacionales con el propósito de analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre las reservas turísticas hacia el país y establecer mecanismos para gestionar posibles escenarios de crisis. Según publicó la agencia Europa Press, en el encuentro participaron entidades como Aena, las asociaciones empresariales CEOE y Exceltur, los sindicatos UGT y CCOO, junto a representantes de la ONU Turismo, el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC), y miembros del Gobierno español provenientes de los Ministerios de Economía y Exteriores, Turespaña, Segittur y Paradores.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría de Estado de Turismo, y recogido por Europa Press, los destinos españoles mantienen una actitud de prudencia ante la evolución de la situación internacional, si bien no se detectan en la actualidad caídas generalizadas en las reservas procedentes de la mayoría de los mercados emisores. El organismo señala que la continuidad de esta tendencia estable se encuentra condicionada por factores como la duración del conflicto en Oriente Medio, los cambios en el precio del petróleo y la reanudación de la normalidad en las rutas aéreas.

Tal como detalló Europa Press, la reunión respondió a la necesidad de “monitorizar las repercusiones del conflicto”, con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, presidiendo el encuentro. Este tipo de convocatorias se integra en los trabajos preparatorios para el establecimiento del comité de respuesta temprana ante crisis turísticas, una herramienta que se incluye en la Estrategia España Turismo 2030 y que está destinada a mejorar la capacidad de prevención y actuación coordinada del sector ante acontecimientos que puedan afectar al turismo.

Durante el encuentro, se abordaron diferentes escenarios y mecanismos de coordinación para anticipar posibles repercusiones negativas derivadas de la inestabilidad internacional, reportó Europa Press. Se efectuó un análisis conjunto de las tendencias observadas en los mercados y se acordó mantener la vigilancia permanente para detectar cualquier cambio sustancial que pudiera alterar la actual estabilidad en las reservas hacia los destinos españoles.

Las organizaciones representadas, tanto nacionales como internacionales, señalaron la importancia de mantener encuentros periódicos que permitan una evaluación constante del contexto global y la adopción de respuestas ágiles por parte de la industria española. Europa Press destacó que, para la Secretaría de Estado de Turismo, esta coordinación supone “un avance en la gobernanza de las situaciones de inestabilidad” que pudieran afectar al sector en el futuro.

Las entidades presentes consideraron fundamental la cooperación entre el sector público y privado, así como la integración de organismos multilaterales, para fortalecer la resiliencia de la industria turística ante eventos que puedan alterar la demanda internacional. Según consignó Europa Press, las posiciones expuestas apuntaron a garantizar la sostenibilidad en las llegadas de turistas y a establecer líneas de comunicación directas para atender situaciones emergentes.

La creación de un comité de respuesta temprana forma parte de las medidas estratégicas incluidas en el marco de la Estrategia España Turismo 2030, que establece objetivos como la anticipación ante crisis, la detección temprana de riesgos y una respuesta coordinada para minimizar posibles impactos negativos en el sector. En ese sentido, tanto los actores institucionales como los representantes empresariales y sindicales coincidieron en la necesidad de mantener sistemas de monitoreo activos y un canal directo de información para todos los agentes involucrados, informó Europa Press.

La Secretaría de Estado de Turismo subrayó en su comunicado la disposición de continuar con este tipo de reuniones de carácter técnico y estratégico, con la intención de consolidar una red de cooperación que permita reforzar la prevención y la reacción ante crisis turísticas de diverso alcance. Según indicó Europa Press, la celebración de estos encuentros será periódica y estará abierta a la incorporación de nuevas organizaciones relevantes para el sector.

El análisis conjunto de los desafíos actuales y la toma de decisiones coordinadas aspira a mantener la estabilidad del turismo en España, protegiendo tanto la actividad económica como la posición del país como destino seguro y competitivo en el panorama internacional, concluyó Europa Press.

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