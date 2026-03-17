El Papa visitará Montserrat el próximo 10 de junio durante su viaje a España, según coordinadores

El Papa León XVI visitará la Abadía de Montserrat, en Barcelona, el próximo 10 de junio durante su viaje a España, según ha confirmado el equipo coordinador del evento en España.

En concreto, han precisado que el Pontífice participará ese día en dos eventos en la Sagrada Familia y en Montserrat, aunque no han dado más detalles de los actos.

Así lo han confirmado este martes los coordinadores de la visita, durante un encuentro con periodistas, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El Papa viajará del 6 al 12 de junio a España y visitará Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio; Barcelona (del 9 al 11) y Canarias (del 11 al 12), aunque el Vaticano aún no ha confirmado la agenda oficial.