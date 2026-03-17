Central Cee, 21 Savage y Rema pondrán la nota urbana a Rock in Rio Lisboa en su segundo fin de semana

El festival Rock in Rio Lisboa, que celebrará su undécima edición en 2026, tendrá capacidad para recibir a 30.000 asistentes en el Parque Tejo de Lisboa durante los días 20, 21, 27 y 28 de junio. Según publicó el medio que proporcionó la información, entre las novedades más recientes del cartel se encuentra la inclusión de tres figuras de la música urbana internacional: los raperos británicos Central Cee y 21 Savage, así como el cantante de afrobeats nigeriano Rema, quienes se sumarán al line up del segundo fin de semana, reforzando la oferta del evento con su presencia.

De acuerdo con lo anunciado, estos artistas compartirán escenario, el 28 de junio, con la cantante española Lola Índigo, ampliando así la diversidad musical del festival. Según consignó la fuente, Rock in Rio Lisboa 2026 ya había confirmado previamente la participación de otros destacados nombres de diferentes géneros, como la estadounidense Katy Perry, la banda Linkin Park, además de Shaggy, Charlie Puth, Alok, Audrey Nuna, Nena y Maninho, Cypress Hill, Grandson y Kaiser Chiefs. Esta combinación de estilos busca atraer tanto a los seguidores de la música urbana como a los del pop, rock y afrobeats.

Desarrollando perfiles de los nuevos artistas confirmados, el medio detalló que 21 Savage se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de su generación, habiendo recibido un premio Grammy. Con su tercer álbum en solitario, titulado 'american dream', logró posicionarse en el primer lugar del ranking Billboard 200, repitiendo el éxito de su trabajo anterior. El álbum se mantuvo dos semanas consecutivas al frente de dicha lista. Durante 2023, 21 Savage participó en la gira 'It's All A Blur Tour' junto a Drake, con la que recorrió grandes escenarios de Norteamérica y alcanzó una recaudación superior a los 100 millones de euros.

Por su parte, Central Cee ha sido identificado por el medio como uno de los referentes del 'drill' británico. Originario de Shepherd's Bush, Reino Unido, adquirió reconocimiento en 2020 tras los sencillos 'Day in the Life' y 'Loading', impulsando el género hacia el público masivo. Su mixtape de debut, 'Wild West', se posicionó en el segundo puesto de la UK Albums Chart en 2021. El año siguiente lanzó '23', que entró directamente en el primer lugar de estas listas, consolidando su proyección internacional y la expansión del 'drill' londinense.

En cuanto a Rema, la fuente informó que se trata de un artista nacido en Nigeria en el año 2000. Su ascenso en la escena global se ha visto reforzado con éxitos como 'Soundgasm' y especialmente con 'Calm Down'. El remix de esta última canción, interpretado junto a Selena Gomez, alcanzó el tercer puesto en el Billboard Hot 100 y superó la barrera de los mil millones de reproducciones en diferentes plataformas de streaming, situando a Rema como uno de los exponentes de afrobeats de mayor proyección internacional.

Rock in Rio Lisboa pretende así ampliar su propuesta musical de cara a la edición de 2026. El medio también detalló que, además de los artistas mencionados, el escenario principal recibirá a Charlie Puth, quien cuenta con varios discos multiplatino. Durante el primer día, el escenario Music Valley contará con las actuaciones de ALOK, Audrey Nuna, Nena y Maninho, entre otros artistas que se sumarán a lo largo del evento.

En lo relacionado con la venta de entradas, la fuente indicó que los abonos para poder asistir a las cuatro jornadas del festival ya se encuentran disponibles a través del sitio web oficial del evento. Esta edición promete reunir artistas de reconocimiento mundial y una variedad de géneros musicales, anticipando una alta afluencia de público y grandes expectativas tanto de los asistentes como de los organizadores.