Australia sube tipos un cuarto de punto, hasta el 4,1%, en máximos de un año

El Banco de la Reserva de Australia aprobó el incremento del tipo de interés de referencia por una estrecha mayoría de cinco votos frente a cuatro, un reflejo de la división que atraviesa actualmente el organismo ante la evolución de la inflación y el contexto internacional. Según publicó el medio, la entidad fijó este martes la tasa clave para sus operaciones en el 4,10%, tras aprobar una subida de 25 puntos básicos. Esto representa el segundo aumento consecutivo en el costo del crédito y sitúa los tipos en su nivel más alto en más de un año.

De acuerdo con lo informado por el medio, el Consejo del Banco de la Reserva justificó la medida señalando la persistencia y el incremento reciente de las presiones inflacionistas en el país. En un comunicado oficial, la institución detalló que los datos correspondientes a los últimos meses muestran que “las presiones inflacionarias se intensificaron considerablemente en la segunda mitad de 2025”. Si bien reconoció el impacto de factores transitorios en este repunte, subrayó que el mercado laboral australiano experimentó un ajuste que hace menos probable una disminución rápida de los precios.

La decisión fue adoptada en un contexto de mayor incertidumbre internacional tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo, circunstancia que ya se reflejó en el aumento de los precios del combustible. El Banco de la Reserva de Australia advirtió en su declaración: “el conflicto en Oriente Próximo ha provocado un fuerte incremento en los precios del combustible, lo que, de mantenerse, contribuirá a la inflación”. Según el medio, esta situación alimenta las preocupaciones sobre la posibilidad de que las presiones inflacionarias se mantengan elevadas durante más tiempo.

La votación dividida entre los miembros del consejo muestra las discrepancias internas respecto a la gravedad de la situación económica y los riesgos asociados a una política monetaria más restrictiva. En esta ocasión, una minoría significativa defendió la idea de mantener el tipo de referencia en el 3,85%, la tasa vigente antes de la reunión. No obstante, la mayoría se inclinó por el aumento, valorando la persistencia de factores que inciden en los precios, según detalló el medio.

El aumento del tipo de referencia, reportó el medio, constituye el segundo ajuste consecutivo de la política monetaria australiana, luego de que el banco central ya hubiera subido las tasas en su reunión anterior. El nivel actual, del 4,10%, representa el valor más alto para este indicador desde abril de 2025, en respuesta directa al entorno inflacionario y las señales de tensión en la capacidad productiva del país.

Con respecto al análisis de la actividad económica, la institución identificó un ligero estrechamiento en el mercado laboral, así como una presión sobre la capacidad algo mayor a la que previamente se había estimado. El organismo explicó que estas tendencias añaden complejidad al panorama, ya que dificultan la reducción de la inflación hacia el rango objetivo estipulado oficialmente, según consignó el medio.

En su comunicado, el Banco de la Reserva de Australia indicó que continuará monitoreando de cerca la evolución de la economía nacional e internacional, así como los desarrollos en los mercados financieros, la demanda interna y las perspectivas para el mercado de trabajo. El medio detalló que la vigilancia especial se centra en si el incremento en los costos de energía y los posibles efectos derivados del conflicto en Oriente Próximo tendrán un efecto prolongado sobre el nivel general de precios.

El consejo de la institución manifestó que prevé que la inflación permanezca por encima del objetivo oficial durante un periodo adicional, por lo cual juzgó necesaria una respuesta en la política de tasas. El órgano de gobierno reafirmó su disposición para actuar en función de las próximas cifras y la evolución de los riesgos identificados, explicando que cualquier nueva decisión considerará la información que surja de los próximos datos.

Las actuaciones del Banco de la Reserva de Australia, según reportó el medio, tienen como objetivo contener el impacto de la inflación en la economía, en un momento en que tanto factores internos como externos inciden en la formación de precios y en las expectativas de los mercados financieros. El seguimiento de la evolución de los precios internacionales de la energía y de los posibles efectos colaterales del contexto internacional se mantiene como una de las prioridades en el diseño de las futuras decisiones de política monetaria.

La institución recalcó que la orientación de sus próximos pasos dependerá de la combinación de señales provenientes del desempeño interno de la economía australiana y de los cambios en el entorno global, siendo las presiones inflacionistas un elemento central en la estrategia de acción de la entidad.