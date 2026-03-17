Alejandra Rubio aclara si su novela es autobiográfica y admite el parecido físico de su protagonista con Carlo Costanzia

Alejandra Rubio se ha sentado este lunes en el plató de 'Vamos a ver' para defender su primera novela, un libro que todavía no ha salido a la luz pero que, solo con anunciarlo, ya ha generado un aluvión de opiniones y comentarios. Desde la férrea defensa pública de su madre, Terelu Campos, hasta las palabras prudentes de su suegra, Mar Flores, el debut literario de la hija de la presentadora se ha convertido en uno de los temas más comentados, y hoy ha querido dar la cara ella misma.

En plató, Alejandra ha restado importancia a la lluvia de opiniones que ha ido recibiendo en las últimas semanas. Sobre todos esos comentarios que se han generado, la colaboradora zanja con ironía: "Pero mirad, yo todo lo que sea promo, muchísimas gracias a todos, quien dice cosas buenas, quien dice cosas malas, así que...".

Sin embargo, hay una reacción que sí le llama especialmente la atención, la del escritor Javier Castillo, después de que este reconociera que no sabía quién era ella. "Yo mientras Javier Castillo sepa quién soy, porque he escrito un libro y no por otras cosas... Hombre, es un buen escritor", comenta, dejando claro que lo que más le importa es que se la valore por su trabajo y no solo por su apellido.

Consciente de que una de las grandes dudas que se han puesto sobre la mesa es si realmente ha escrito ella la novela, la influencer deja claro: "Yo lo tenía asumidísimo que esto iba a pasar en cuanto yo diera la noticia de que he escrito un libro. Yo sí he escrito el libro, quiero dejarlo claro que yo he escrito el libro".

También responde dolida a quienes cuestionan su capacidad para escribir: "Hombre, claro. Después de casi un proceso larguísimo. Y que no solo estoy yo, que está mi equipo detrás. Ha sido mucho tiempo". Para Alejandra, este proyecto no es un capricho pasajero, sino el resultado de un trabajo muy duro.

La joven explica que asume que la van a juzgar haga lo que haga: "Siempre me van a juzgar. A ver, supongo que habrá personas que sí sean objetivas con mi libro y personas que no, como todo. Yo te digo, es que es una novela romántica. Tampoco he escrito un ensayo, ya lo he dicho. He sido muy orgullosa del libro, de todo lo que conllevado todo esto, es que han sido unos casi dos años muy intensos".

Ante la pregunta de si la historia tiene tintes autobiográficos, Alejandra es clara: "No, es una autobiografía, es una novela de ficción". A pesar de los posibles paralelismos que algunos quieran ver, matiza: "No es autobiografico, pero yo creo que todo el mundo cuando escribe pone cosas suyas".

Eso sí, reconoce un guiño evidente en el protagonista masculino: "Físicamente el protagonista puede hacer un poco rollo el físico de Carlo, si". Una confesión que hará que muchos lectores piensen inevitablemente en Carlo Costanzia cuando el libro llegue por fin a las librerías el próximo 13 de mayo.