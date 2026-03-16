Una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano se salda con al menos 10 muertos y 13 heridos

Cinco personas fallecieron y seis resultaron heridas en un ataque aéreo dirigido contra la localidad de Al Qatrani, en el distrito de Jezzine, según reportó el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública de Líbano, información recogida por la agencia NNA. Este hecho integra una nueva serie de bombardeos ejecutados por el Ejército israelí en el sur de Líbano, que han dejado al menos diez muertos y trece heridos, de acuerdo con las cifras difundidas por este organismo gubernamental, según informó NNA.

El Ministerio de Salud Pública detalló, según la agencia NNA, que una segunda ofensiva tuvo como objetivo la localidad de Majdal Selm, ubicada en el distrito de Marjeyoun. En este ataque perdieron la vida dos personas y otras cuatro resultaron heridas. Además, otro bombardeo sobre la ciudad de Aytit se saldó con el fallecimiento de tres individuos y tres heridos.

El mismo Ministerio difundió su balance más reciente sobre las víctimas totales desde el inicio de la ofensiva de las Fuerzas Armadas israelíes, iniciada el 2 de marzo. Según recogió la agencia NNA, estas acciones han provocado la muerte de al menos 850 personas, dentro de las cuales se contabilizan 107 menores de edad, y 2.105 heridos.

Las fuerzas militares israelíes incrementaron sus ataques tras el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá, agrupación armada y partido chií libanés. Estos ataques de Hezbolá fueron informados como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, según los partes publicados por la agencia NNA. Los bombardeos israelíes se desarrollaron en el primer día ofensivo de Estados Unidos e Israel, según consignó la misma fuente.

El contexto de escalada militar en la frontera sur del Líbano mantiene vigente el riesgo de un agravamiento de la crisis humanitaria, tal como señalaron las autoridades de salud pública libanesas a la agencia NNA. Además, detallaron que la infraestructura médica enfrenta dificultades para dar respuesta a la cantidad creciente de heridos y desplazados internos que se han producido por estos enfrentamientos y sucesivos ataques aéreos.

El Ministerio de Salud Pública y la agencia NNA han resaltado la presión existente sobre los hospitales en zonas conflictivas, debido tanto al flujo de heridos como al impacto de daños colaterales en instalaciones de atención médica y servicios básicos. El organismo difundió nueva información sobre la magnitud de las víctimas civiles y advirtió que la cifra podría aumentar a medida que continúe el conflicto.

Por otro lado, se informó que diversas áreas urbanas y rurales en los distritos atacados han experimentado lesiones severas en la población civil, entre ellas niños y adultos mayores, quienes han sido evacuados o trasladados a hospitales en condiciones de emergencia reportadas por el Ministerio de Salud y la agencia NNA.

Las autoridades sanitarias también informaron sobre la coordinación de nuevas acciones de atención en la región sur, mientras unidades de emergencia prosiguen la búsqueda y el rescate de personas atrapadas o desaparecidas tras los bombardeos. Las labores continúan con apoyo de organizaciones humanitarias y equipos de socorro locales, según informó la agencia NNA.

El Gobierno libanés reiteró a través de la cartera de Salud la solicitud de apoyo internacional para afrontar las consecuencias del aumento de ataques y la sobrecarga en los centros de salud del sur del país, reportó la agencia NNA en su cobertura sobre la crisis.