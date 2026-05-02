Japón y Vietnam refuerzan cooperación en energía y minerales críticos

Bangkok, 2 may (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, apostó este sábado por reforzar la cooperación energética y en minerales críticos con Vietnam durante su visita oficial al país, en la que ambas partes firmaron seis acuerdos destinados a estrechar sus relaciones económicas y estratégicas en un contexto de creciente incertidumbre global.

"Hemos identificado la seguridad económica como una nueva área prioritaria de cooperación bilateral", declaró Takaichi tras reunirse en Hanói con su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.

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La mandataria japonesa incidió en la necesidad de garantizar cadenas de suministro resilientes y seguras, especialmente en sectores clave para la transición energética y la industria tecnológica.

"Con respecto a los minerales críticos, acordamos fortalecer una estrecha coordinación para asegurar suministros estables y reforzar las cadenas de suministro", añadió.

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Los acuerdos suscritos incluyen áreas como infraestructuras, agricultura, tecnología y cooperación espacial, reflejando la voluntad de ambos países de diversificar y profundizar sus vínculos en sectores estratégicos.

Por su parte, Hung subrayó la dimensión geopolítica de la relación bilateral y afirmó que "reafirmaron la importancia de resolver las disputas en el mar de China Meridional por medios pacíficos basados en el derecho internacional".

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Japón y Vietnam comparten preocupaciones sobre las tensiones territoriales en Asia y han venido reforzando su cooperación para equilibrar riesgos geopolíticos, al tiempo que buscan reducir su dependencia de cadenas de suministro vulnerables a interrupciones externas.

La visita de Takaichi se produce además en un contexto marcado por el impacto de las tensiones en Oriente Medio sobre los mercados energéticos, lo que ha incrementado el interés de ambos países en asegurar el acceso a recursos estratégicos y diversificar sus fuentes de suministro.

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El viaje a Vietnam constituye la primera etapa de la gira oficial de la dirigente japonesa por el Sudeste Asiático y Oceanía, antes de desplazarse a Australia.

En Camberra, Takaichi tiene previsto reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un encuentro orientado a reforzar la cooperación bilateral en seguridad, economía y estabilidad regional, en línea con el creciente acercamiento entre ambos países en el Indo-Pacífico. EFE

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