Richard y Alejandra Gere protagonizan la campaña #NomiresAOtroLado para erradicar el 'sinhogarismo'

HOGAR SÍ y The Gere Foundation han lanzado #NoMiresAOtroLado, una campaña nacional que comenzará a emitirse en canales de televisión a principios de este mes de mayo con el objetivo de visibilizar el sinhogarismo en España, situarlo en el centro de la conversación pública y promover una respuesta activa ante esta problemática que tiene solución.

La campaña contará con el apoyo de Alejandra y Richard Gere de manera totalmente altruista, en línea con el compromiso que mantienen con esta causa desde hace más de una década y con su papel como miembros del patronato de HOGAR SÍ desde 2024.

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En un mensaje en vídeo en apoyo a la campaña, Richard Gere ha compartido una experiencia personal que le cambió profundamente: "Hace algunos años, mientras rodaba mi película 'Time Out of Mind', pasé días caminando por las calles de Nueva York en el papel de un hombre que vivía en la calle. Me movía por la ciudad sin ser reconocido. Sin ser visto. En ese silencio, entendí algo importante, algo profundo: lo que se siente al volverse invisible. Cuando la gente elige no verte. Esa experiencia me cambió para siempre".

El actor ha explicado cómo desde hace más de diez años, con su mujer, trabajan junto a HOGAR SÍ impulsados por un objetivo común: "que nadie viva en la calle en España en 2030".

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Con su apoyo a esta campaña OpticaPRO, un grupo de ópticas independientes con más de 120 establecimientos, quiere reforzar su compromiso social a través de esta iniciativa que "combina concienciación, inversión y acción directa, al tiempo que involucra a la sociedad. A través de esta campaña, la compañía busca poner en valor el lado más humano de la óptica".

Para Gere, "el sinhogarismo tiene solución". "Las personas pueden reconstruir sus vidas. Un hogar y el apoyo adecuado pueden devolver la estabilidad, la dignidad y un sentido de futuro", ha argumentado el actor. Se ha mostardo, además convencido de que se puede acabar con el sinhogarismo en 2030. "Está ahí, está a nuestro alcance y depende de todos nosotros", ha defendido.

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Con #NoMiresAOtroLado, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa lanzan el mensaje de que "visibilizar el sinhogarismo es el primer paso para acabar con él".