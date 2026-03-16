Sinner supera a Medvedev y completa su colección en pista dura

El partido final entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev en Indian Wells llevó al italiano a remontar un 0-4 en el desempate del segundo set, una situación que puso en riesgo el desenlace, pero que terminó favoreciéndolo tras una recuperación que le permitió alzarse con el trofeo que le faltaba sobre pista dura. Según consignó el medio, la victoria de Sinner en suelo californiano representa la culminación de una serie de logros en canchas sintéticas, ya que suma Indian Wells a los títulos de Miami, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París, inscribiendo su nombre junto a figuras como Roger Federer y Novak Djokovic, únicos hasta el momento en conquistar los seis ATP Masters 1000 disputados en esta superficie.

De acuerdo con la publicación, Sinner se impuso al ruso Medvedev con parciales de 7-6(6) y 7-6(4), en un duelo que no presentó quiebres de servicio y quedó definido en sendos desempates. El actual número dos del ranking ATP sumó su primer título de la temporada 2026 y alcanzó el vigésimo quinto campeonato de su carrera profesional a los 24 años. El medio detalló que Sinner evitó cualquier bola de quiebre a lo largo de todo el encuentro, mientras que Medvedev solo dispuso de dos chances en el séptimo juego del primer set, que no pudo transformar.

Tal como publicó la fuente informativa, el partido se resolvió en dos sets donde la igualdad predominó hasta los tie-breaks. En el primer parcial, Sinner logró aprovechar la oportunidad y tomó ventaja. En el segundo, pese a la desventaja inicial en ese desempate, consiguió revertir la situación, impidiendo la extensión del choque a una tercera manga. La actuación de Medvedev, que venía de superar al tenista español Carlos Alcaraz en las semifinales, no fue suficiente para evitar su cuarto revés en finales de Indian Wells, en contraste con el debut victorioso de Sinner en esta instancia del torneo californiano.

El reporte señala que Sinner, además de Indian Wells, ya había conquistado el US Open (2024), el Abierto de Australia en dos ocasiones (2024 y 2025), y las Finales ATP también en dos ediciones (2024 y 2025). Con ello, el italiano logró cumplir el objetivo de sumar todos los grandes torneos en superficie dura que conforman el calendario internacional, distinguiéndose por no ceder oportunidades de quiebre y por mantener la solidez en los momentos decisivos del encuentro.

Medios internacionales reflejaron que el reciente éxito en Indian Wells consolida a Sinner en la elite del tenis mundial, ubicándolo entre los pocos que acumulan pleno de triunfos en los Masters 1000 sintéticos y fortaleciendo su posición como referencia entre los mejores jugadores del circuito masculino.