La NUSOJ denuncia una "alarmante" serie de ataques ilegales contra periodistas en Somalia

La Unión Nacional de Periodistas Somalíes (NUSOJ, por sus siglas en inglés) ha denunciado este sábado la "alarmante" serie de ataques, arrestos e intimidaciones por parte de la Policía somalí contra los periodistas que trabajan en el país durante un período marcado por una creciente tensión política.

"Estos incidentes reflejan un entorno cada vez más difícil para los profesionales de los medios de comunicación, en particular para aquellos que cubren acontecimientos delicados, como la evolución de la dinámica política en la capital. La NUSOJ considera que las acciones emprendidas contra estos periodistas forman parte de una creciente represión contra el periodismo independiente en un momento en que el acceso público a información fidedigna es fundamental", ha informado la organización en un comunicado.

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Así las cosas, la organización también ha denunciado la detención ilegal de dos periodistas el pasado miércoles mientras cubrían enfrentamientos entre la población civil y las fuerzas de seguridad en el distrito de Dayniile, en la región de Benadir, al suroeste del país.

"Durante su detención, los dos periodistas fueron sometidos a castigos y tratos degradantes por parte de la policía. Según los informes, se les obligó a realizar ejercicios de salto repetidos durante largos periodos, además de otras formas de maltrato.

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El periodista Ja'far Mohamed Jim'ale también informó que la policía confiscó una cámara y un teléfono inteligente pertenecientes a los periodistas, ambos desaparecidos. Los dos periodistas fueron puestos en libertad el 7 de mayo de 2026 sin que se presentaran cargos formales en su contra", ha señalado.

De esta misma manera, la organización ha denunciado cuatro incidentes similares más y ha denunciado que ninguno de los periodistas detenidos fuese informado de cargos formales ni se siguiesen procedimientos legales durante sus arrestos.

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La NUSOJ también ha subrayado que la detención arbitraria de periodistas por parte de las autoridades policiales "constituye un grave abuso de poder y un ataque directo a la libertad de prensa y a los derechos constitucionales".

Ante la creciente tensión política y consecuente frsutración civil, el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, ha visitado este viernes Yibuti para asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente reelecto del país, Ismail Omar Guelleh.

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