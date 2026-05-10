La alfombra roja de los Platino reúne al talento iberoamericano en el Caribe mexicano

Playa del Carmen (México), 9 may (EFE).- Los Premios Platino regresaron este sábado al Caribe mexicano para poner en el centro al talento iberoamericano liderado por el galardón de honor de esta edición, el actor argentino Guillermo Francella, quien optó por un traje negro con camisa blanca de doble puño para la inauguración de la alfombra roja.

La gala de la edición XIII será conducida en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret por el ‘rey del flow’, Carlos Torres, quien marcó la tendencia de la noche con un traje de lino diseñado por su compatriota colombiana, Verónica Restrepo, experta en la sastrería masculina.

PUBLICIDAD

Torres compartía su brillo con la actriz española Cayetana Guillén Cuervo que destellaba con un vestido bañado de grandes lentejuelas burdeos de la reina catalana del ‘bling-bling’, Lola CasadeMunt, quien confeccionó todos sus atuendos para esta noche que protagoniza como presentadora.

En medio del calor caribeño estar “fresquito” es lo mejor, dijo a EFE el intérprete español Javier Cámara (‘Yakarta’) mientras presumía su amor por México y de un elegante atuendo lino de la firma española Pedro del Hierro.

PUBLICIDAD

Esta tendencia la puso también el compositor andaluz Manuel Carrasco, quien admitió sentir “un poco de nervios” antes de subir al escenario junto con el colombiano Camilo y la argentina María Becerra en la actuación musical de la gala de esta noche.

El estilo estuvo marcado por una inmensa colorimetría, pero sobre todo, por la conciencia ambiental y la decisión de reciclar atuendos y de apostar por diseñadores locales.

PUBLICIDAD

Por ello, la actriz española Belén Rueda aterrizó con un vestido fucsia de su diseñadora de cabecera, Cristina Valenzuela, que utilizó en los Premios Goya en 2024 y que, para ella, es una forma de dar importancia a la moda circular.

Con ese mismo espíritu, la directora y actriz argentina Dolores Fonzi, acompañada de Camila Plaate, ganadora del premio a mejor interpretación femenina de reparto por la película ‘Belén’, lucieron vestidos hechos en México y Argentina.

PUBLICIDAD

Desde Argentina también aterrizó Griselda Siciliani, nominada por su interpretación en la temporada 2 de ‘Envidiosa’ con un atuendo de dos piezas color verde oscuro que hacía juego con un par de lentes Prada, quien se mostró entusiasmada por nuevos proyectos con Netflix.

La mexicana Paulina Gaytán, ganadora a mejor intérprete femenina por ‘Las muertas’, es otra de los rostros favoritos del cine nacional y que optó por un vestido negro con transparencias.

PUBLICIDAD

La alfombra también brilló con el estilo del escritor venezolano Boris Izaguirre que vistió un traje sastre color turquesa del auténtico García Madrid.