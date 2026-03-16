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Rusia ve "con preocupación" el futuro de la proliferación nuclear y avisa de que sigue sin respuesta de EEUU

Sergei Lavrov advirtió sobre riesgos crecientes tras los ataques en Oriente Próximo, denunció la falta de pronunciamiento de Washington e insistió en que la credibilidad del pacto de no proliferación sufre un daño sin precedentes ante la escalada internacional

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Lavrov presentó inquietudes sobre los recientes ataques en Oriente Próximo y subrayó que el deterioro de la diplomacia y el pacto de no proliferación nuclear incrementa la percepción en varios países de que solo el acceso a armas nucleares puede representarlos frente a amenazas. El ministro de Exteriores de Rusia indicó que este fenómeno está directamente vinculado a la operación militar llevada adelante por Estados Unidos e Israel contra Irán y la afectación de infraestructuras civiles, e incluyó dentro de sus advertencias la falta de respuesta por parte de Washington ante este escenario. Según consignó el medio, el actual contexto ha impactado la credibilidad del Tratado de No Proliferación y ha generado un daño sin precedentes en la confianza internacional hacia la diplomacia como mecanismo para resolver conflictos.

De acuerdo con lo informado, Lavrov expuso que las conversaciones internacionales de este año estarán marcadas por las crisis en Oriente Próximo y el golfo Pérsico. El ministro consideró que la actual ofensiva de Estados Unidos e Israel no solo se dirige contra Irán, sino también contra infraestructuras civiles, incluidas algunas de carácter nuclear, que han resultado dañadas y han causado víctimas, entre ellas niños. “Es bastante cínico que estos ataques hayan tenido lugar a medida que se desarrollaban las conversaciones sobre el programa nuclear iraní”, señaló Lavrov en declaraciones recogidas por la fuente.

Tal como publicó la agencia, el ministro ruso lamentó que algunas instalaciones nucleares hayan sido alcanzadas durante las operaciones militares, situación que calificó de preocupante para el futuro del régimen de no proliferación. En su declaración, Lavrov sostuvo que el daño a la credibilidad del Tratado de No Proliferación y a la diplomacia aumenta el número de países que consideran que la tenencia de armas nucleares representa la única garantía de defensa ante ataques considerados ilegales contra su seguridad nacional.

El medio informó que Lavrov también abordó el tema de la reanudación de ensayos nucleares por parte de Estados Unidos, una acción que, según describió, fue implementada en octubre bajo órdenes del presidente Donald Trump. Lavrov remarcó que hasta el momento Washington no ha ofrecido explicaciones detalladas sobre el significado de este paso ni sobre los objetivos detrás de la decisión de abandonar la moratoria que restringía el uso de explosiones nucleares de gran escala.

La fuente rusa mencionó la preocupación sobre el crecimiento de la militarización del espacio, en el marco de acciones que considera “destructivas” por parte de Estados Unidos y sus aliados. Lavrov explicó que el riesgo de transformación de la órbita terrestre en “zona de conflicto” se incrementa con el desarrollo de nuevos sistemas de defensa antimisiles, como el programa denominado ‘Cúpula Dorada’, impulsado por el expresidente Trump, que Moscú interpreta como una amenaza para la estabilidad estratégica.

La agencia recordó que las tensiones entre Washington y Moscú han aumentado desde la expiración a inicios de febrero del tratado Nuevo START, el último acuerdo bilateral vigente para la limitación de arsenales nucleares entre ambas potencias. La ausencia actual de un tratado de estas características, por primera vez en más de cinco décadas, deja sin ningún marco regulatorio el control de armamento atómico entre Estados Unidos y Rusia, según destacó la información proporcionada.

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