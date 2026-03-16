Lindsey Vonn: "No estoy preparada para hablar de mi futuro en el esquí"

En una reciente interacción en redes sociales, Lindsey Vonn relató que los huesos de su pierna izquierda necesitarán cerca de un año para sanar tras la fractura sufrida durante la prueba de descenso en Cortina d'Ampezzo. La exesquiadora estadounidense aclaró que, solo una vez haya concluido esa recuperación, tomará una decisión sobre la retirada de los implantes metálicos que le fueron colocados y, eventualmente, se someterá a una nueva intervención quirúrgica para finalizar el tratamiento del ligamento cruzado dañado. Ante este proceso, enfatizó que su prioridad actual es la rehabilitación, sin determinar aún su continuidad en el esquí profesional.

De acuerdo con la información publicada por varios medios, Lindsey Vonn sufrió un grave accidente en febrero durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, resultando en una fractura compleja de tibia en la pierna izquierda. Tras ser hospitalizada en Italia, la atleta fue trasladada en ambulancia hasta el aeropuerto y regresó a Estados Unidos para continuar con el tratamiento médico. La atención se centra ahora en su recuperación física, un proceso que ella misma señaló en redes sociales como prolongado, afirmando que llevará aproximadamente doce meses antes de poder abordar nuevos pasos médicos o deportivos.

Según informó el medio, apenas veinticinco días después del accidente, Vonn compartió a través de su cuenta de Instagram un vídeo en el que realizaba ejercicios destinados a fortalecer muslos, hombros, tronco, espalda y brazos. La secuencia finalizaba mostrando a la deportista levantándose de la silla de ruedas, lo que suscitó expectativas sobre un posible retorno a la actividad competitiva. Esta demostración pública de esfuerzo en su proceso de recuperación revitalizó el interés respecto a una eventual reaparición de la esquiadora en circuitos internacionales.

El medio detalló que Vonn, quien permaneció alejada de las pistas tras su retiro hace seis años, recalcó que disfruta de una vida plena fuera del esquí. No obstante, reconoció que regresar brevemente para alcanzar ser la número uno del mundo a los 41 años y superar marcas históricas constituyó una experiencia relevante en su carrera. Frente a las constantes preguntas acerca de su futuro deportivo, Vonn respondió en la red social X: “No estoy lista para hablar de mi futuro en el esquí. Me he centrado en recuperarme de mi lesión y volver a la normalidad. Ya llevo seis años retirada y tengo una vida increíble fuera del esquí. Fue increíble volver a ser la número uno del mundo a los 41 años y batir récords, pero a mi edad, solo yo decido mi futuro”.

Tal como publicó el medio, Vonn insistió en que no necesita autorización de terceros para decidir qué hacer con su carrera deportiva. En sus palabras: “Quizás eso signifique volver a competir, quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Por favor, dejen de decirme lo que debería o no debería hacer. Les avisaré cuando me decida”. Reafirmó también que no estar preparada para abordar públicamente la cuestión de su retiro no implica que planee una inminente reaparición competitiva, sino que su atención está en la recuperación física. “Primero la rehabilitación y la recuperación, ya decidiré qué haré después. Me queda mucha vida por delante. Ya me ocuparé de eso cuando llegue el momento”, concluyó en su mensaje en redes sociales.

El accidente en Cortina d’Ampezzo y la consecuente fractura de tibia marcaron un nuevo episodio en la trayectoria de lesiones que ha acompañado a Vonn a lo largo de su carrera. Según consignó el medio, la complejidad de la lesión obligó a intervenciones quirúrgicas y a un largo periodo de inmovilización, durante el cual la atleta ha contado con el apoyo de familiares y seguidores, agradeciendo públicamente las muestras de apoyo recibidas aunque solicitó privacidad en torno a las decisiones sobre su futuro.

Durante el periodo de convalecencia, la estadounidense ha mantenido contacto con su público a través de publicaciones digitales y declara que cuando se sienta lista, informará sobre cualquier decisión importante vinculada a su participación en el deporte. Reiteró que su recuperación demanda tiempo y paciencia, y que solo cuando haya completado este ciclo podrá plantearse nuevas opciones, incluyendo la retirada de los elementos quirúrgicos y la superación de las secuelas físicas derivadas de la lesión.

En la etapa previa al accidente, Lindsey Vonn había regresado puntualmente al escenario competitivo mundial luego de seis años de inactividad, logrando consolidarse nuevamente en la cima del esquí internacional. A los 41 años, alcanzó el primer puesto y estableció nuevas marcas, lo que incrementó la atención mediática respecto a su posible retorno. No obstante, tras la lesión, ha mostrado un firme deseo de controlar el ritmo y la naturaleza de los próximos pasos en su vida profesional y personal.

Según publicó el medio, la situación actual de Vonn abre interrogantes sobre la duración y los resultados de la rehabilitación, así como sobre la posibilidad de una reaparición en futuras competencias. Mientras el proceso de recuperación se desarrolla, la deportista subrayó la necesidad de mantener la privacidad y el respeto a sus tiempos personales para tomar decisiones sobre su carrera.

El caso de Lindsey Vonn refleja las complejidades que atraviesan los deportistas ante lesiones graves y destaca las dificultades asociadas al retorno a la máxima exigencia competitiva, sobre todo en disciplinas de alto riesgo como el esquí alpino. El pronóstico médico y la evolución post operatoria continuarán definiendo el rumbo de la atleta en los próximos meses.