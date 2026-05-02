Rescatadas 40 personas de una patera al sur de la isla española de Fuerteventura

Las Palmas de Gran Canaria (España), 2 may (EFE).- Un total de 40 personas que navegaban a bordo de una barca neumática fueron rescatadas este sábado al sur de la isla española de Fuerteventura, después de recibir un aviso de que una embarcación había salido de la ciudad costera marroquí de El Aaiún, a 160 km de allí.

Los controladores del centro de coordinación de Las Palmas, capital del archipiélago al que pertenece Fuerteventura (Islas Canarias, Atlántico), recibieron por la mañana el aviso de la salida de la embarcación precaria, conocida como patera, y movilizaron al helicóptero Helimer 205, además de alertar a los buques que navegaban por la zona, según informó Salvamento Marítimo a EFE.

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La operación de rescate concluyó con el transbordo de las 40 personas de origen magrebí y subsahariano, todos varones excepto una mujer, que se encontraban en aparente buen estado de salud.

En lo que va de año, más de 2.000 migrantes han llegado al archipiélago canario en pateras, en su mayoría de origen magrebí y subsahariano, de países como Senegal o Mali, según datos del ministerio español del Interior. EFE

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