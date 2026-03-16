La producción industrial de Colombia cae un 0,5% en enero y suma dos meses en negativo

De las 39 ramas de la industria manufacturera que monitorea la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), solo 17 reportaron un comportamiento positivo en su producción real durante enero, mientras que las otras 22 mostraron una disminución. De acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estas dinámicas restaron 2,9 puntos porcentuales y sumaron 2,4 puntos, respectivamente, en la variación anual de la producción, reflejando una situación generalizada de retroceso en el sector manufacturero colombiano.

El informe difundido este lunes por el DANE detalla que la producción industrial del país registró una baja del 0,5% en enero comparado con el mes anterior, lo que extiende la tendencia a la baja observada desde diciembre de 2025, cuando ya se había producido una contracción del 0,6%. Esta secuencia de datos negativos en meses consecutivos evidencia un escenario de estancamiento en el desempeño manufacturero, tal como documentó el DANE.

El análisis del sector manufacturero incluye indicadores de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas, que sirven de base para calcular la contribución industrial al Producto Interno Bruto (PIB). Según el DANE, las ventas reales en la industria manufacturera descendieron un 0,7% en enero, acumulando así tres meses en valores negativos: en diciembre se registró una caída del 0,3% y en noviembre del 0,4%. Esta seguidilla de resultados en terreno negativo configura un panorama complicado para la comercialización y colocación de productos manufacturados en el mercado interno y externo.

El informe estadístico también muestra que el número de empleados en el sector manufacturero creció de forma marginal en el comienzo del año, con un aumento del 0,1% frente al avance del 0,7% reportado en la medición previa. El dato sugiere una desaceleración en la dinámica del empleo en las plantas industriales, donde la última reducción en el número de trabajadores se había presentado en abril del año pasado, con una baja del 0,2%, según detalló el DANE.

La EMMET, fuente principal para el monitoreo mensual del sector, permite evaluar el comportamiento de la industria a través de variables que afectan directamente el resultado final en la fabricación de bienes, la estabilidad laboral y la demanda en el mercado. Las cifras difundidas dejan en evidencia que la mayoría de las actividades fabriles enfrentan contracciones, lo que incide en las estimaciones y proyecciones sobre el aporte industrial al PIB de Colombia, según informó el DANE.

La distribución de los resultados muestra que la tendencia descendente no es homogénea en todos los segmentos industriales. Las 17 ramas que presentaron crecimientos contribuyeron de manera positiva, aunque no lograron compensar la caída en las 22 actividades restantes. Según consignó el DANE, la incidencia de este desequilibrio sectorial afecta tanto a grandes grupos como a empresas medianas, y termina reflejándose en los niveles nacionales de producción y ventas.

La persistencia de cifras negativas durante tres meses consecutivos en las ventas reales del sector manufacturero indica una demanda debilitada y posibles dificultades en la cadena de comercialización. El DANE reportó que la evolución de los indicadores sugiere cautela respecto a una recuperación inmediata del sector, dada la actividad económica contenida y un mercado laboral prácticamente estancado en el comienzo del año.

La EMMET no solo proporciona datos mensuales sobre la actividad manufacturera sino que también sirve como referencia clave para la medición de variables macroeconómicas en Colombia. Las últimas cifras, con retrocesos tanto en producción como en ventas y empleo limitado, muestran un entorno de desafíos para la industria y su papel dentro del contexto económico nacional, tal como enfatizó el DANE.