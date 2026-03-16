La miel de La Alcarria saca pecho en Pastrana y diversifica productos para afrontar los retos de la guerra o Mercosur

La reciente edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana ha tenido lugar en el Palacio Ducal de Covarrubias, ocupando este espacio de forma excepcional por las obras de rehabilitación en el Convento de San Francisco, que se convertirá en el futuro Museo de la Miel. Según consignó Europa Press, la feria en su 45 edición ha evidenciado la capacidad de adaptación del sector apícola ante desafíos globales, mostrándose como un punto de encuentro en el que la miel de La Alcarria ha diversificado sus productos y ha respondido con innovación a los retos del acuerdo con Mercosur y las consecuencias económicas de la guerra en Irán.

El contexto internacional plantea riesgos considerables para los apicultores españoles. El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, explicó a Europa Press que la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur supone una amenaza directa, ya que permite la importación de miel de países con alta capacidad productiva, como Brasil. Marco alertó de una posible afectación seria al sector, tanto por la competencia de productores latinoamericanos como por otros factores como el aumento del precio del gasoil, lo que incrementa los costes de operación en explotaciones alejadas de los núcleos urbanos. Marco señaló ante Europa Press la importancia de la feria de Pastrana y la necesidad de mantener este tipo de eventos en el entorno rural, subrayando el esfuerzo colectivo que implica su organización y destacando la trayectoria y el compromiso histórico con el sector apícola.

Según detalló Europa Press, los productores participantes presentaron este año una amplia variedad de propuestas. Javier Ramiro, representante de Apícola Alcarreña, mostró una miel en crema cristalizada, cuyo formato untable ha recibido una elevada demanda durante la feria. Sergio Ramiro, de Apicultores de Guadalajara, llevó al evento licores derivados de la miel, además de innovaciones como vermú, cerveza, hidromiel, vinagres y queso a la miel. Desde Mielería Alcarreña, Iván Moreno puso en el centro de su oferta caramelos y productos cosméticos fabricados con subproductos de la colmena. Alcarria Natura, a cargo de Deisy Marías, ofreció múltiples alternativas realizadas con miel de lavanda, desde licores hasta productos de higiene personal, pasando por chocolates.

El evento, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, registró un flujo constante de asistentes desde el viernes, con picos de participación durante el fin de semana. El concejal de Turismo de Pastrana, Daniel Cano, remarcó el impacto de la feria sobre la economía local, al generar actividades y consumo tanto en establecimientos del municipio como en su entorno. Cano valoró que la afluencia no solo benefició al sector apícola, sino también al turismo, la hostelería, el comercio y la proyección externa de Pastrana.

El cambio de sede a Palacio Ducal, motivado por los trabajos en el Convento de San Francisco, implicó una adaptación en el modelo de exposición del certamen. Según publicó Europa Press, el nuevo espacio concentró la totalidad de actividades, presentaciones y expositores en un solo enclave, lo que permitió reforzar el ambiente y la experiencia de los visitantes, tanto para el público general como para los productores y profesionales.

Carlos Largo, alcalde de Pastrana, señaló el papel de la cita como referente internacional, permitiendo la discusión no solo sobre la colmena, sino también sobre agricultura, biodiversidad y perspectivas para las zonas rurales. Largo agradeció la implicación de todos los actores participantes, desde expositores e investigadores hasta el personal municipal y los profesionales del sector hostelero, expresando que la feria evidencia el potencial innovador y la capacidad de generar oportunidades en el mundo rural.

Por su parte, la directora de la feria, Raquel Isidro, valoró positivamente la respuesta tanto de asistentes como de productores ante los cambios de esta edición. Destacó ante Europa Press que la concentración de celebraciones y zonas expositivas dentro del Palacio Ducal contribuyó a reforzar la cohesión e intensidad del evento, consolidando esta convocatoria como una de las más activas de los últimos años.

La edición de 2026 proyecta un regreso al Convento de San Francisco, convertido ya en Museo de la Miel, involucrando así un nuevo atractivo cultural y turístico para futuras convocatorias. Según dieron a conocer las autoridades a Europa Press, se espera que esta nueva infraestructura favorezca la consolidación de la feria como un referente aún mayor tanto para la economía local como para la proyección internacional del sector apícola.

El ambiente vivido durante la cita y las iniciativas presentadas por los fabricantes revelan la transformación de la apicultura regional frente a los desafíos del mercado global, en tanto que el efecto dinamizador de la feria en la economía rural ha quedado patente a través de la participación de visitantes, emprendedores y actores turísticos y comerciales del municipio, como reportó Europa Press.