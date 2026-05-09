Taipéi advierte de que el nuevo presupuesto de Defensa podría crear "brechas" de capacidad

Taipéi, 9 may (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán advirtió de que el presupuesto especial de Defensa aprobado por el Parlamento, que contempla un aumento del gasto militar de hasta 780.000 millones de dólares taiwaneses (24.900 millones de dólares), podría generar "brechas" en las capacidades de combate de la isla.

El Legislativo, controlado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), ratificó este viernes una ley que proporciona financiación adicional para la adquisición de sistemas militares estadounidenses, pero que excluye por completo los proyectos de compras comerciales y de producción por encargo.

PUBLICIDAD

La cuantía finalmente aprobada equivale a aproximadamente dos tercios de la propuesta original del Gobierno, que a finales del año pasado presentó un presupuesto especial de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (39.915 millones de dólares).

En un comunicado difundido en la noche del viernes, el MDN afirmó que el proyecto aprobado por los legisladores de la oposición "perjudica la integridad de la planificación militar" y "podría generar fácilmente brechas en las capacidades de combate".

PUBLICIDAD

En concreto, la normativa no contempla financiación para el misil antibalístico de alcance medio 'Chiang Kung', descrito como la "columna vertebral" del nuevo sistema integrado de defensa aérea de la isla (T-Dome), y también deja fuera al dron táctico de vigilancia marítima 'Rui Yuan II' y a otros sistemas de vehículos no tripulados, entre otros programas.

"(La eliminación de los drones del presupuesto) retrasará considerablemente el calendario de desarrollo de las capacidades asimétricas de las fuerzas armadas y afectará al crecimiento de la industria nacional de drones, provocando pérdidas en el crecimiento económico esperado y en oportunidades de empleo", lamentó el MDN.

PUBLICIDAD

Por su parte, el presidente taiwanés, William Lai, afirmó que el nuevo presupuesto permitirá avanzar en la adquisición de "múltiples equipos clave" procedentes de Estados Unidos, entre ellos el sistema de lanzacohetes múltiple HIMARS, aunque advirtió de que todavía no constituye una "respuesta completa".

"Cualquier brecha afectará la integridad del sistema defensivo en su conjunto; cualquier retraso incrementará los riesgos de seguridad que toda la ciudadanía deberá asumir colectivamente. En el objetivo de reforzar la autodefensa y proteger al país y a sus ciudadanos no deberían existir diferencias entre oficialismo y oposición", aseveró el mandatario a través de Facebook.

PUBLICIDAD

El debate sobre el presupuesto especial de Defensa ha monopolizado el debate público en la isla durante los últimos meses, en un contexto marcado por el aumento de la presión militar de China sobre Taiwán, territorio cuya soberanía Pekín reclama y para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza.

La aprobación de este presupuesto se produjo a menos de una semana de la reunión prevista en Pekín entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la que se espera que ambos aborden la cuestión de Taiwán y una posible reducción del suministro de armas estadounidenses a la isla. EFE

PUBLICIDAD