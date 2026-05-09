Un adolescente es arrestado en Canadá tras disparar con "balines" a miembros de la comunidad judía

Un adolescente de 18 años ha sido arrestado este viernes en Toronto tras haber disparado presuntamente en dos ocasiones con una pistola de "balines" a miembros de la comunidad judía mientras estos salían de una sinagoga, provocándoles heridas leves, según las investigaciones del cuerpo de policía local.

Ruslan Novruzov, de 18 años, ha sido arrestado por la Policía de Toronto tras haber atacado en dos ocasiones con un arma de fuego de imitación a integrantes de la comunidad judía. La Unidad de Seguridad Antiterrorista, que inició una investigación a raíz del primer incidente el 30 de abril, junto a la policía local, ha arrestado al joven tras otro asalto reportado la mañana del viernes.

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"Aunque las armas utilizadas eran imitaciones, las consecuencias son muy reales. Se trata de actos delictivos que, según alegamos, tenían por objeto intimidar y sembrar el miedo. Somos conscientes de que los residentes judíos han estado viviendo con una mayor sensación de miedo debido a los repetidos incidentes dirigidos contra su comunidad, y esto no hace más que agravar esa situación, lo cual es inaceptable", ha explicado el jefe de la policía local, Joe Matthews.

De esta manera, los incidentes se habrían investigado de forma conjunta como "delitos motivados por el odio" y podrían agravar una futura sentencia.

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se ha visto "aliviado" tras el arresto en lo que ha considerado un " acto abominable de antisemitismo". "Me tranquiliza saber que se ha producido una detención. Las fuerzas del orden cuentan con todo mi apoyo en su investigación y en su labor por hacer justicia a las víctimas y a la comunidad judía en general", ha asegurado el líder canadiense en sus redes sociales.

Por otro lado, el líder conservador de Ontario, Doug Ford, se ha mostrado "asqueado" por el "carácter antisemita del ataque". "Estos ataques no serán tolerados y me complace que la Policía de Toronto haya actuado con rapidez y tenga a un sospechoso detenido. Espero que todos los responsables sean castigados con todo el peso de la ley", ha declarado.

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