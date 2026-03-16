Los ataques recientes en Irán, atribuidos a fuerzas israelíes, han causado daños y víctimas mortales en zonas residenciales densamente habitadas, según reportes locales. La agencia de noticias Fars indicó que, en los últimos días, misiles lanzados por lo que denominan “el enemigo sionista estadounidense” alcanzaron el complejo residencial de Narenjestan, en la ciudad de Arak, situada en el centro del país. Las informaciones detalladas por este medio apuntaron a que al menos cinco personas perdieron la vida y otra más resultó herida el martes 10 de marzo en un bombardeo sobre una vivienda en la capital de la provincia de Markazi, al sur de Teherán. Este incidente se enmarca en una secuencia de acciones militares que han escalado la tensión regional y han provocado la muerte de más de 3.000 personas, según datos compartidos por la ONG iraní de derechos humanos HRANA, que cita a fuentes oficiales de organismos médicos, de emergencias y de protección civil, así como a activistas.

Según publicó Sepah News, un portal con estrechos vínculos a la Guardia Revolucionaria, el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, volvió a ser objetivo de bombardeos por parte de cazas israelíes en la noche del domingo. Este hecho ocurre pocos días después del bombardeo que golpeó zonas civiles y refleja la continuidad de ataques a instalaciones estratégicas iraníes. Sepah News informó que los ataques sobre el aeropuerto se suman a una serie de ofensivas recientes realizadas en el contexto de las hostilidades iniciadas tras el ataque de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

El medio Sepah News detalló que la nueva oleada de bombardeos tuvo como blanco tanto infraestructuras críticas para la movilidad como áreas residenciales de alta densidad, lo que incrementa la preocupación entre la población local y organismos internacionales acerca del impacto humanitario. La agencia de noticias Fars alertó sobre la situación en el complejo habitacional Narenjestan de Arak, donde muchos residentes permanecen bajo riesgo debido a la frecuencia de los ataques y la densidad poblacional de la zona alcanzada.

La escalada de violencia ha generado una alta cifra de víctimas fatales, con un saldo superior a los 3.000 muertos. HRANA desglosó estos datos al señalar que 1.319 de los fallecidos corresponden a civiles, incluidos 206 menores, y 1.122 a integrantes de las fuerzas militares, mientras que 599 personas permanecen sin una identificación clara en cuanto a su filiación. Estos datos provienen de registros oficiales de autoridades sanitarias y de emergencias de Irán, así como del trabajo de activistas sobre el terreno, reportó la organización a medios locales.

Las autoridades iraníes han acusado a Israel y Estados Unidos de intensificar los ataques armados contra objetivos tanto civiles como militares en las principales ciudades, lo que ha profundizado la crisis y ha dificultado las labores de rescate y asistencia médica a los heridos. De acuerdo con Sepah News, el aeropuerto de Mehrabad representa un punto estratégico clave para la conectividad y logística del país, lo que convierte cada impacto en una afectación significativa para la vida diaria de miles de personas y para la operatividad de servicios básicos.

La cobertura realizada por la agencia Fars contextualizó los bombardeos en el marco de hostilidades abiertas, señalando que la reciente ofensiva no solo apuntó a infraestructuras delicadas, sino que también afectó poblaciones civiles en regiones urbanas con alta densidad poblacional. Otros medios iraníes adjuntaron testimonios de residentes y personal de emergencia que, según consignó Sepah News, retrataron las dificultades para acceder a zonas impactadas debido a los daños estructurales y la presencia continua de amenazas militares en los alrededores.

El impacto de estos ataques ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que han documentado una proporción considerable de víctimas civiles, especialmente menores de edad, durante el último ciclo de violencia. Según cifras consignadas por HRANA y replicadas por medios locales, los heridos se han multiplicado en las últimas jornadas, agravando la presión sobre hospitales y sistemas de emergencia de las provincias más afectadas.

La escalada bélica sigue generando desplazamientos y dificultades para la vida cotidiana en ciudades como Arak y Teherán, mientras el aeropuerto internacional de Mehrabad permanece bajo vigilancia y sujeto a labores de reparación tras los daños reportados por medios gubernamentales y agencias como Sepah News. Con cada nueva acción ofensiva, las autoridades iraníes han multiplicado sus pronunciamientos ante organismos internacionales y han intensificado sus esfuerzos para documentar las afectaciones entre la población civil, conforme a la información proporcionada por HRANA y referida en medios nacionales.

La continuidad de las operaciones militares en suelo iraní, en el contexto de la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel, y la respuesta en forma de ataques selectivos sobre infraestructuras y zonas habitadas, configuran un panorama de creciente tensión y aumento del número de víctimas. Según informaron tanto Sepah News como Fars, la actividad aérea hostil sobre ciudades iraníes mantiene a las comunidades en estado de alerta permanente y pone de manifiesto las dificultades para alcanzar estabilidad en medio de los enfrentamientos que involucran a actores regionales e internacionales.