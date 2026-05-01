Evacuado frente a la costa argentina un marinero de un buque del grupo vigués Iberconsa con múltiples fracturas

La Prefectura Naval Argentina ha informado en las últimas horas de la evacuación de un marinero del buque 'API VII', que pertenece a la filial argentina de la pesquera viguesa Iberconsa, tras sufrir numerosas lesiones cuando el barco navegaba en aguas del Atlántico Sur.

Fuentes de la Prefectura han informado de que fue el capitán del barco el que se comunicó con la Autoridad Marítima de Argentina para informar de que uno de los marineros presentaba fracturas abiertas múltiples en tibia, peroné, y fémur de la pierna izquierda, debido a un accidente cuando trabajaba a bordo.

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El personal médico de la institución trasladó las indicaciones para estabilizar al herido, mientras se iniciaba el operativo coordinado para el traslado urgente del marinero.

Así, desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia despegó un avión para brindar apoyo y un helicóptero con nadadores de rescate y un médico a bordo, que se dirigió hacia la zona donde se encontraba el buque, a 85 millas náuticas (alrededor de 157 kilómetros) de la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

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Una vez que la aeronave se posicionó sobre la embarcación, en una maniobra de alta complejidad se logró izar al herido y ponerlo a salvo. Durante el transporte sanitario hacia el aeródromo de Puerto Deseado, el paciente recibió las primeras atenciones. Finalmente, al arribar al lugar, fue trasladado en ambulancia al hospital distrital de la ciudad.