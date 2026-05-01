Ucrania niega supuesta toma por parte de Rusia en región de Sumi y avance en esta zona

Berlín, 1 may (EFE).- El Grupo Kursk de las Fuerzas Terrestres de Ucrania rechazó este sábado las informaciones sobre la supuesta toma por parte de Rusia de Korchakivka, en la región de Sumi, que calificó de "mentira".

"Hoy el enemigo ha difundido otra mentira más sobre la supuesta toma de la aldea de Korchakivka, en la región de Sumi, y la 'derrota' de nuestras unidades. El Grupo de Fuerzas Kursk declara con rotundidad: no hay ningún avance del enemigo en esta zona. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania mantienen con firmeza el frente", puede leerse en el comunicado publicado en Facebook.

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El Grupo de Fuerzas Kursk atribuye estas declaraciones del enemigo al "síndrome ruso de la 'fecha simbólica', ya que hoy es 1 de mayo y los oficiales rusos necesitan desesperadamente 'victorias' para celebrarlas con motivo de la festividad".

"Parece que el deseo de conseguir otra medalla o premio les empuja a 'capturar' localidades, sin siquiera acercarse a ellas en la realidad. Mantengamos la calma y confiemos únicamente en las fuentes oficiales. El frente lo mantienen personas reales, no comunicados festivos", añade.

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El Ministerio de Defensa ruso había asegurado que las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, y otras cuatro en la de Donetsk. EFE