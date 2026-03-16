Foxconn logra un resultado récord en 2025, aunque gana menos en el cuarto trimestre

El ingreso por productos vinculados a la nube y redes experimentó un avance notable en el último trimestre del año fiscal, situándose por encima del segmento tradicional de dispositivos de electrónica de consumo inteligente y marcando así un cambio relevante en la fuente principal de ingresos de la compañía. Según informó el medio, Hon Hai Precision Industry, sociedad matriz de Foxconn Technology Group, alcanzó durante 2025 su mayor cifra anual registrada tanto en ingresos como en utilidades, pese a una reducción interanual en sus ganancias durante los últimos tres meses.

De acuerdo con los datos oficiales y declaraciones de la empresa recogidas por la prensa, el beneficio neto atribuido a la matriz de Foxconn ascendió a 189.354 millones de dólares taiwaneses (5.164 millones de euros) durante el año, cifra que representa un incremento del 24% frente al ejercicio previo y fija un nuevo máximo histórico para la corporación. La facturación total de la multinacional taiwanesa dedicada al ensamblaje de dispositivos para Apple y servidores para Nvidia también marcó niveles récord, situándose en 8,1 billones de dólares taiwaneses (220.910 millones de euros), cifra que implica un crecimiento anual del 18%.

Tal como detalló el medio, el crecimiento de la ganancia anual superó el avance de las ventas, lo que se reflejó en una mejora de los márgenes. El reporte oficial indicó que el margen sobre el beneficio operativo fue del 3,20%, mientras que el margen neto alcanzó el 2,34%, ambos por encima de los registros del año pasado, cuando estos indicadores se situaban en 2,92% y 2,23% respectivamente.

Pese a los resultados positivos alcanzados a lo largo del año, la empresa experimentó una desaceleración en el cuarto trimestre. Los beneficios netos atribuidos para ese periodo totalizaron 45.200 millones de dólares taiwaneses (1.233 millones de euros), lo que representa una disminución del 2% respecto al mismo trimestre del año anterior y una reducción del 21,7% comparado con los tres meses previos. Los ingresos trimestrales, no obstante, lograron alcanzar los 2,61 billones de dólares taiwaneses (71.118 millones de euros), un crecimiento del 22% frente al cuarto trimestre del año previo.

Según reportó el medio, el presidente de Foxconn, Young Liu, valoró que tanto el cuarto trimestre como el año completo lograron récords de ingresos, superando las previsiones y registrando un fuerte avance en las fuentes de ingreso asociadas a la nube y las redes. Estos rubros, por primera vez, aportaron mayores ingresos que el área de productos de electrónica de consumo inteligente, lo que señala una transformación relevante en la estructura del negocio del grupo taiwanés.

A la luz de estos resultados, y en línea con el objetivo establecido de mantener un promedio mínimo del 40% en la distribución de dividendos en efectivo, el presidente Liu anunció que el dividendo de este año se fijará en 7,2 dólares taiwaneses por acción, lo que representa un incremento del 24% frente al año anterior. El ratio de ‘payout’ llegó al 52,9%, lo cual significa que la empresa superó el umbral del 50% por séptimo año consecutivo, con un nuevo registro máximo histórico.

El balance presentado por Hon Hai Precision Industry y destacado por las autoridades ejecutivas de la firma pone de manifiesto el peso creciente de las nuevas líneas de negocio y una política sostenida de generación de valor para los accionistas, a pesar de la reducción puntual en las utilidades del último trimestre del año fiscal. La compañía, que mantiene una posición estratégica en el ensamblaje de iPhone para Apple y el desarrollo de servidores para Nvidia, continúa así con una tendencia de crecimiento que se refleja tanto en cifras agregadas anuales como en la evolución de las áreas clave de su portafolio.