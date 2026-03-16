El Real Madrid-FC Barcelona de la Liga F Moeve se jugará el domingo 29 de marzo a las 21.00 horas

Liga F ha señalado que, por primera vez en la historia, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona podrá verse en abierto para todo el público, un hecho que la organización vincula al “nuevo paso en la estrategia de crecimiento y visibilidad” de la competición. De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad y recogido por diferentes medios, el partido correspondiente a la Jornada 24 de Liga F Moeve 2025-2026 tendrá lugar el domingo 29 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Tal como detalló Liga F, el Clásico se emitirá en directo y de forma gratuita a través de varios canales y plataformas consolidadas, entre ellas Teledeporte, TV3, 3cat y RTVE Play, además de la opción habitual en ‘DAZN’ como servicio de streaming. Esta decisión sitúa el encuentro en la franja de máxima audiencia televisiva, con el objetivo de reforzar el impacto social del evento y ampliar el acceso para seguidores que buscan ser parte de una jornada considerada histórica dentro del fútbol femenino español. Según informó Liga F, “será la primera vez en la historia en Liga F que el duelo entre madridistas y azulgranas pueda disfrutarse gratuitamente por todos los públicos”.

El organismo destacó que la iniciativa responde al acuerdo audiovisual impulsado en la temporada vigente, el cual persigue incrementar las audiencias y facilitar el acceso a uno de los partidos más esperados de la temporada. Según consignó Liga F, esta medida “acerca el fútbol femenino al mayor número posible de aficionados” y forma parte de un plan estructurado para fortalecer la presencia del campeonato en medios tradicionales y digitales.

El medio Liga F comunicó también cifras que ilustran el crecimiento sostenido del torneo: durante la temporada 2024-2025, la audiencia televisiva creció en un 90 por ciento, alcanzando los 6.700.000 espectadores, según datos oficiales. Este aumento en la visibilidad audiovisual se presenta de manera paralela al incremento en la asistencia a los estadios y a un impacto digital que viene marcando tendencia positiva para la Liga F. El comunicado de la patronal apunta que “cifras que consolidan el crecimiento sostenido de la competición y que van acompañadas del aumento en la asistencia a los estadios y del impacto digital”.

El Clásico liguero arribará en medio de una semana marcada por la coincidencia del calendario, ya que Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán en tres ocasiones consecutivas. Además del partido de Liga F pautado para el 29 de marzo, ambos equipos disputarán los cuartos de final de la Liga de Campeones: primero el 25 de marzo en el Estadio Alfredo Di Stéfano, y luego el 2 de abril en el Spotify Camp Nou. Esta triple confrontación eleva la tensión deportiva y el interés mediático, según recogió el propio anuncio de la Liga F y reportaron los medios especializados.

Actualmente, el FC Barcelona mantiene una ventaja de diez puntos sobre el Real Madrid en la clasificación de la Liga F. El conjunto dirigido por Pere Romeu también ganó el partido de ida con un marcador de 4-0. En el contexto de la tabla, la posibilidad de que el Real Madrid reduzca su desventaja pasa por superar el próximo desafío frente a la SD Eibar en Ipurua. Si el equipo blanco cede puntos en ese enfrentamiento, el FC Barcelona podría asegurar matemáticamente el campeonato en su estadio durante el Clásico liguero.

El comunicado oficial de Liga F también subrayó la implicación activa de operadores audiovisuales, clubes e instituciones para posicionar el campeonato entre los torneos de fútbol femenino más destacados a nivel mundial. Según informa la patronal, el desarrollo de la Liga F se apoya en un modelo profesional orientado a la calidad, la igualdad de oportunidades, la excelencia deportiva y la sostenibilidad.

La organización concluyó que este tipo de iniciativas tienen como fin impulsar la proyección internacional de la Liga F y consolidar el interés por el fútbol femenino. La transmisión en abierto del Clásico se integra en una hoja de ruta que pretende acercar el espectáculo a más aficionados y fortalecer los vínculos entre las jugadoras, los clubes y el público, según los criterios y objetivos anunciados por la competición.