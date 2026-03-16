El jefe del aparato judicial pide condenas rápidas contra personas acusadas de mantener lazos con EEUU e Israel

Golamhosein Mohseni Ejei, responsable máximo del sistema judicial de Irán, enfatizó la necesidad de no posponer la aplicación de sentencias contra quienes sean señalados de colaborar con Estados Unidos e Israel o de cometer crímenes relacionados con la reciente operación militar, advirtiendo que estas personas podrían enfrentar la pena de muerte. Según consignó la agencia de noticias Tasnim, Ejei remarcó el carácter urgente de estas medidas, subrayando que la situación actual demanda no solo rapidez, sino también rigor en los procedimientos judiciales. El medio precisó que el jefe judicial declaró: “No debemos demorar ni mostrar indulgencia en la ejecución de los veredictos definitivos contra aquellos que, durante la guerra y los disturbios, cometieron crímenes y estuvieron afiliados con el enemigo agresor”.

De acuerdo con la información reunida por Tasnim y reproducida por otros medios internacionales, las declaraciones de Ejei se difundieron tras una ofensiva iniciada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorios de Irán, una acción que, según el Gobierno iraní, ya produjo más de 1.200 personas fallecidas. El jefe del aparato judicial indicó que en el contexto de esta “guerra”, los casos asociados a actividades consideradas como amenazas a la seguridad pública requieren una tramitación expedita. “Dadas las condiciones de guerra, es esencial acelerar la gestión y conclusión de los casos de elementos acusados de amenazar la seguridad pública”, precisó el funcionario iraní, citado por Tasnim. Insistió, eso sí, en que la agilidad procesal no significa dejar de lado la minuciosidad ni los principios legales propios del Estado de derecho.

El medio Tasnim también informó que Ejei destacó la importancia de mantener la continuidad ininterrumpida de los procesos judiciales que están en curso, pese al actual contexto de conflicto armado. En sus palabras: “Bajo ninguna circunstancia debe sentir la gente que hay cosas que no se han concluido”, recalcó, solicitando que la ciudadanía perciba una resolución definitiva en cada caso tratado por el sistema judicial.

Las declaraciones del responsable judicial se produjeron al día siguiente de que las autoridades iraníes notificaron la detención de 500 individuos sospechosos de espionaje y de colaborar con medios catalogados como “antiiraníes”. Según reportó Tasnim, este operativo se enmarca dentro de los esfuerzos estatales por responder a la ofensiva exterior y a las actividades internas que según las autoridades estarían vinculadas a intereses de naciones consideradas como hostiles, especialmente Estados Unidos e Israel.

El balance de víctimas del ataque militar ha sido motivo de discrepancia entre fuentes. El Gobierno de Irán confirmó más de 1.200 personas muertas tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, Human Rights Watch in Iran, una organización no gubernamental cuya sede se encuentra en territorio estadounidense, elevó el saldo de fallecidos a más de 3.000, indicando que la mayoría de las víctimas eran civiles, según detalló Tasnim. La diferencia en las cifras pone de manifiesto la magnitud y la complejidad de la situación sobre el terreno tras el inicio de la ofensiva.

De acuerdo con la agencia Tasnim, la ofensiva militar tuvo lugar en un momento de renovadas conversaciones nucleares entre Teherán y Washington, en busca de lograr un nuevo acuerdo que pudiera asegurar ciertas garantías entre ambos países. Estas negociaciones se vieron impactadas por el ataque, provocando una escalada de tensiones regionales y una respuesta inmediata de Irán, que lanzó ataques contra territorio israelí y objetivos ligados a Estados Unidos en Oriente Próximo, incluyendo instalaciones militares.

Tasnim también detalló que, según las autoridades, la presión sobre los procesos judiciales se justifica por la preocupación de que actividades de colaboración o espionaje puedan seguir atentando contra la seguridad del país en el contexto actual. Los tribunales de Irán han recibido instrucciones para concluir sin demoras aquellos casos considerados prioritarios y relacionados con la ofensiva y la presunta infiltración extranjera.

La cobertura mediática sobre el conflicto refleja que la situación entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue escalando en diversos frentes: militar, diplomático y ahora judicial. Las palabras del jefe del aparato judicial marcan la postura de las autoridades iraníes frente al manejo de quienes sean acusados de auxiliar a “naciones enemigas”, mientras la comunidad internacional observa con atención la evolución de los acontecimientos y el impacto de las decisiones de los tribunales sobre los detenidos.