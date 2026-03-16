Ecuador moviliza a 75.000 uniformados tras comenzar su toque de queda contra el crimen organizado

El inicio de la nueva fase de la “Ofensiva total” implica no solo el aumento de operativos en las provincias ecuatorianas más afectadas, sino también la intensificación de medidas coordinadas con la cooperación internacional. Según lo informó el medio Primicias, agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos se encuentran en territorio ecuatoriano, trabajando junto a las autoridades locales. Este apoyo se produce pocos días después de la inauguración de la primera oficina formal de la agencia en Quito y la posterior suscripción de un memorando de entendimiento con el Ministerio del Interior, lo que refuerza los lazos bilaterales frente al avance del crimen transnacional. El gobierno, encabezado por Daniel Noboa, sostiene que la situación demanda “colaboración total” de parte de la ciudadanía para hacer frente al contexto de emergencia nacional.

De acuerdo con Primicias, el Ejecutivo declaró toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, que se aplicará desde las 23:00 hasta las 5:00 horas, afectando el desplazamiento y las actividades nocturnas en estos territorios hasta el 31 de marzo. El despliegue abarca cerca de 75.000 efectivos: 30.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas y 35.000 a la Policía Nacional. Las operaciones priorizarán a estos territorios, considerados focos relevantes de actividad de mafias dedicadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, declaró en un video difundido por las Fuerzas Armadas y recogido por Primicias que la estrategia apunta a “recuperar el control de los espacios donde las mafias han intentado imponerse y proteger a las familias ecuatorianas”. El anuncio se emitió desde el centro de comando militar instalado en Guayaquil, una de las ciudades con mayores retos en materia de seguridad. Loffredo agregó que los operativos no se limitarán a estas cuatro provincias y que se intensificarán también en el resto del país conforme avance la emergencia.

Tal como publicó Primicias, el gobierno formula un llamado expreso a la población para acatar todas las disposiciones relacionadas con el toque de queda, recordando la importancia de permanecer en los domicilios durante el horario establecido y utilizar los canales oficiales para la comunicación de eventuales emergencias. Las disposiciones para la ciudadanía insisten en respetar las restricciones de movilidad y en cumplir las normas dictadas por las autoridades, como parte de una estrategia orientada a minimizar riesgos y facilitar la labor de las fuerzas del orden.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que la presencia de agentes del FBI fortalece el trabajo conjunto con Ecuador, especialmente en el área de inteligencia y operaciones tácticas contra bandas transnacionales. El acuerdo bilateral se concretó a través del reconocimiento del escenario de conflicto armado interno, condición decretada en 2024 por Noboa ante el recrudecimiento de la violencia atribuida a grupos armados organizados, según detalló Primicias.

El medio subrayó que las provincias elegidas para la medida extraordinaria han padecido un incremento en hechos violentos ligados al crecimiento de estructuras mafiosas y disputas por el control del tráfico de drogas y la explotación minera ilícita. El gobierno considera a la “Ofensiva total” como una respuesta directa a este fenómeno, con el objetivo de restablecer la autoridad estatal y fortalecer la seguridad ciudadana.

Según consignó Primicias, las autoridades reiteran que la efectividad de las acciones depende de la cooperación ciudadana. El operativo de las fuerzas conjuntas está diseñado para identificar focos de actividad ilegal, desmantelar organizaciones delictivas y establecer presencia permanente en puntos críticos. El apoyo técnico y logístico proveniente de agencias internacionales complementa los esfuerzos nacionales, que incluyen inteligencia, patrullaje, y monitoreo de actividades ilícitas.

El decreto firmado por Daniel Noboa, citado por Primicias, reconoce la existencia de grupos criminales hostiles y su capacidad para operar en distintas regiones, lo que justifica la calificación de conflicto armado interno y motiva una respuesta estatal de mayor escala. En este contexto, la coordinación con entidades captadoras de inteligencia, tanto nacionales como internacionales, adquiere un papel central en la política de seguridad del gobierno.

Desde la implementación del toque de queda, la administración central vigila el cumplimiento de las nuevas restricciones y el avance efectivo de los operativos, que buscan además prevenir desplazamientos de miembros de bandas delictivas hacia otras áreas del país. Según lo señalado por las autoridades y recopilado por Primicias, el control estricto de la movilidad constituye una herramienta para interrumpir redes de apoyo logístico a las mafias, impedir traslados nocturnos de recursos ilícitos, y propiciar condiciones para la captura de cabecillas.

El medio informó, además, que la presencia de uniformados en las calles y el patrullaje intensivo forman parte de la lógica de “recuperación de espacios”, mientras se fortalece la recolección de inteligencia para próximas fases del plan. La cooperación entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, materializada en la apertura de la oficina del FBI y el memorando suscrito, se presenta como complemento fundamental para la estrategia que busca frenar la expansión de mafias en el país.