Ayuso asegura que el sanchismo "está terminado" y defiende que los españoles "quieren un cambio"

Durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso advirtió que el contexto político actual presenta “momentos dificilísimos” para España y subrayó que, en su opinión, la mentira “se ha hecho ley”. La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, tal como publicó el medio original, sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actúa de manera "profundamente antidemocrática", y que, según su análisis, el país se enfrenta a riesgos graves derivados de la estrategia del Ejecutivo central.

Según informó el medio, Díaz Ayuso respaldó su postura señalando los resultados electorales en Castilla y León como un indicio del fin del llamado “sanchismo”, afirmando que “está terminado”. Atribuyó este desenlace a un deseo generalizado de la ciudadanía por un cambio político en España. En palabras de la dirigente, “todos queremos un cambio. Se pongan como se pongan, hagan lo que hagan, uno ha de entender en democracia que cuando un proyecto político ha acabado, por más que mienta, retuerza, manipule y haga, hay que tener el punto de honor y la humildad de reconocer que se ha acabado”.

El medio detalló que Ayuso criticó las estrategias del actual Gobierno, asegurando que Pedro Sánchez lleva a cabo todo lo necesario para aferrarse al poder. Afirmó que estas acciones no se realizan, a su juicio, por el bien del país ni por un interés común, sino que responden a motivaciones particulares. Explicó que, bajo su perspectiva, algunos actores políticos buscan evitar consecuencias judiciales y otros persiguen el control del poder en sí mismo.

La presidenta madrileña utilizó la expresión “estrategia de la carcoma” para describir las acciones que, desde su visión, emplea el Gobierno central. Explicó que el propósito de estas maniobras consiste en colonizar las instituciones del Estado y consolidar una presencia progresiva de su influencia. Según recogió el medio, Ayuso afirmó que este proceder ya ha sido denunciado en otras ocasiones por el Partido Popular de Madrid, advirtiendo sobre una expansión estructural que afecta a diversas áreas del funcionamiento gubernamental.

Durante su exposición, Díaz Ayuso insistió en que la situación política requiere de un reconocimiento por parte de quienes la protagonizan. Considera necesario asumir responsabilidades políticas, especialmente en escenarios que muestran, a su juicio, el agotamiento de un proyecto o del liderazgo actual. Subrayó que este proceso de autocrítica constituye un elemento esencial en el funcionamiento democrático, según sus declaraciones recogidas por la fuente.

En el cierre de su intervención, tal como consignó el medio, la dirigente del PP de Madrid alertó sobre las consecuencias que podría acarrear, en su opinión, el mantenimiento de la actual estrategia gubernamental. Sostuvo que las prácticas “antidemocráticas” generan una erosión institucional que podría traducirse en “consecuencias graves para el país”. Reforzó así su llamado a un cambio en la dirección política nacional, vinculando los resultados electorales recientes a un mandato ciudadano orientado hacia una renovación.