AMP. A Coruña renuncia a ser sede del Mundial de 2030 y acuerda con Abanca reformar el estadio de Riazor

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, declaró que la modernización del complejo deportivo de Riazor busca garantizar una infraestructura que perdure y sea útil para la ciudadanía, descartando así la opción de participar como sede en el Mundial de fútbol de 2030. Según informó Europa Press, la decisión de retirar la candidatura de la ciudad para acoger partidos del campeonato organizado conjuntamente por España, Marruecos y Portugal se formalizó tras la firma de un acuerdo entre el Ayuntamiento, Abanca y la Diputación de A Coruña.

Durante el acto protocolar celebrado en el salón de plenos del consistorio, Rey estuvo acompañada por Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo y propietario de Abanca, y Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña. El convenio alcanzado establece una colaboración institucional y privada para desarrollar una reforma integral del estadio de Riazor y de otros espacios de la ciudad deportiva. La regidora explicó que la elección de no competir por ser sede del Mundial responde a exigencias organizativas y financieras que superan el interés actual de la ciudad. “A Coruña no puede ser sede del Mundial a cualquier precio”, subrayó Rey durante el encuentro con los medios.

El medio Europa Press detalló que el acuerdo con Abanca, en calidad de accionista mayoritario del Deportivo, abrirá una etapa de cooperación público-privada orientada a modernizar tanto el estadio como el resto de las instalaciones deportivas vinculadas al club. Escotet consideró que este pacto permitirá un crecimiento ordenado para la entidad deportiva, a la vez que fortalecerá la oferta de infraestructuras en beneficio de la comunidad local. Bajo su perspectiva, la sinergia entre los sectores público y privado constituye la mejor vía para atender las necesidades generales de la población.

Por su parte, González Formoso expresó optimismo frente a esta “oleada de mejoras de infraestructuras” en A Coruña. En sus palabras, la reforma integral representa una apuesta inequívoca de la Diputación a favor del deporte y del tejido social de la ciudad. Espera que estas intervenciones traigan consigo logros en el ámbito deportivo, impulsando al Deportivo y fortaleciendo la identidad de la ciudad.

Europa Press consignó que durante la intervención pública, la alcaldesa reiteró la voluntad del gobierno local de priorizar proyectos de largo recorrido sobre propuestas que puedan comprometer la estabilidad económica o el bienestar ciudadano. El enfoque planteado, explicó, es el de garantizar que las inversiones y mejoras beneficien de manera duradera a los residentes. “Gobernar es tomar decisiones pensando en el bien común, ponderando el interés general”, afirmó, insistiendo en que las conversaciones se han centrado en objetivos y compromisos, sin precisar aún cifras concretas sobre presupuesto o plazos de ejecución.

Con la renuncia de A Coruña y la ya anunciada por Málaga, la lista de sedes españolas para el Mundial de 2030 se reduce y se focaliza en otras ciudades. El campeonato prevé celebrarse en Madrid, tanto en el Santiago Bernabéu como en el Metropolitano; Barcelona, en el Camp Nou y Cornellá-El Prat; Sevilla, en el estadio de La Cartuja; Zaragoza, con la Nueva Romareda; Bilbao, en San Mamés; San Sebastián, en Anoeta; y Las Palmas, con el estadio de Gran Canaria. Europa Press indicó que las expectativas puestas en Riazor como posible escenario internacional terminan, tras el acuerdo, por volcarse en el impulso local de las instalaciones deportivas.

Rey catalogó la determinación como una decisión sensata, responsable y con proyección hacia el futuro. La visión del consistorio, compartida por los representantes del club y la Diputación, converge en garantizar la sostenibilidad y funcionalidad de los equipamientos deportivos para que respondan a las demandas de la ciudadanía durante los próximos años. Europa Press subrayó que la firma del convenio marca el lanzamiento de nuevos proyectos y compromisos entre las partes implicadas, sin haber especificado aún importes económicos, aunque los participantes señalaron una voluntad clara de avanzar en la mejora de las infraestructuras.

Escotet aseguró que la modernización de Riazor y la ciudad deportiva traerá beneficios al club y a la ciudad, al ofrecer instalaciones de mayor calidad para deportistas y aficionados. González Formoso recalcó que la Diputación mantendrá su respaldo para el desarrollo de estos planes y apostó porque tales reformas se traduzcan en logros competitivos para el Deportivo.

El complejo de Riazor, como recordó la alcaldesa, constituye un referente del deporte en A Coruña y el objetivo municipal es dotarlo de recursos y capacidad para enfrentar los retos futuros, priorizando siempre el interés colectivo y la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura. Europa Press detalló que el acuerdo se encuadra en una estrategia más amplia de colaboración y modernización elaborada de manera conjunta entre el Ayuntamiento, el club y la Diputación provincial.

El debate sobre costes, condiciones y beneficios potenciales derivados de una candidatura al Mundial de 2030 figuró como punto central durante las deliberaciones previas al anuncio. Rey destacó que todos los factores fueron considerados para evitar comprometer a la ciudad con exigencias difícilmente asumibles. Europa Press reportó que la decisión fue tomada tras valorar las implicaciones y poner en primer plano el bienestar y desarrollo del tejido social y deportivo local.