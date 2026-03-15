Plena inclusión lanza una guía sobre los derechos del consumidor accesible para personas con discapacidad intelectual

Plena inclusión España, un movimiento asociativo que agrupa a más de 950 entidades, ha publicado una guía accesible sobre los derechos de los consumidores dirigida a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo o con dificultades de comprensión.

El documento utiliza un lenguaje sencillo, apoyos visuales y ejemplos prácticos, con el objetivo de facilitar el acceso a una información "clara y comprensible" que permita a todas las personas ejercer sus derechos en el ámbito del consumo de bienes y servicios.

La guía, que lleva por título 'Tus derechos como persona consumidora de bienes y servicios', ofrece orientaciones prácticas sobre cómo comprar de forma segura, hacer una devolución, poner una reclamación o usar la garantía, tanto en tiendas físicas como por Internet.

"Desde nuestro movimiento asociativo queremos profundizar en la extensión de todos los derechos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y esta tarea, que nos acerca a la plena ciudadanía, sólo es posible si conseguimos que la información sea accesible cognitivamente. Por eso, publicar una guía sobre derechos del consumo fácil de entender para todas las personas nos parece un paso necesario", ha explicado la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.

La guía explica, por ejemplo, cómo identificar y utilizar correctamente las etiquetas de productos, dónde están colocadas las fechas de caducidad de los alimentos, o cómo interpretar la información que contienen los envases sobre ingredientes o las calorías.

También aborda situaciones como el derecho a devolver un producto cuando no cumple con las expectativas, detallando los pasos a seguir para realizar una devolución; y explica de manera sencilla cómo hacer una reclamación si un producto no cumple con lo prometido, como en el caso de una compra por Internet que resulta defectuosa.

Además, se ofrecen instrucciones sobre cómo utilizar la hoja de reclamaciones o las plataformas online de las administraciones de consumo; y dedica un apartado específico a situaciones de especial vulnerabilidad, como los servicios bancarios, los suministros del hogar o el transporte público.